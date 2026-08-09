Suspek sa pagpusil-patay sa Bulacao, nasikop sa kapulisan

Suspek sa pagpusil-patay sa usa ka 34 anyos sa Sitio Sario, Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Huwebes, Agusto 6, 2026 nadakpan atol sa manhunt operation sa Inayawan Police Station sa Sitio Proper, Barangay Taptap, bukirang dapit sa Dakbayan sa Sugbo, alas 9:00 sa buntag, Biyernes, Agusto 7, 2026.
Ang suspek giila nga si Jenifer Haron Malazarte, 47, taga Sitio Lomboy, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Si Malazarte ang gitudlo nga usa sa duha nga mga nagpusil-patay kang Jason Cordero niadtong Huwebes sa alas 8:00 sa gabii.
Dali nga ningsibat ang mga suspek human nila nahimo ang krimen samtang ang biktima gideklarar nga dead on arrival sa Cebu City Medical Center.
Sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station nahibaw-an nga adunay personal nga away ang biktima ug ang suspek kalabot sa illegal nga drugas.
Tungod niini, nibahad si Malazarte nga iyang tumbahon ang si Cordero.
Human niya napatay ang biktima, adunay nakahatag og impormasyon sa Inayawan Police Station nga nitago sa bukid sa Siyudad sa Sugbo ang suspek.
Nilusad dayon og hot pursuit operation ang kapulisan ug ilang naabtan si Malazarte sa nahisgutang dapit.
Atol sa iyang pagkasikop, nakuhaan kini og usa ka kalibre 45 nga pistola nga adunay lima ka mga bala sa magazine niini.
Kasamtangan nga gikustodiya sa Inayawan Police Station ang suspek ug gitakdang pasakaan og kasong murder ug illegal possession of firearms. / AYB