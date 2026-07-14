Suspek sa rape Mi-chat sa biktima Mihangyo’ng di ikiha

Nagpakiluoy ug nangayo’g pasaylo kadtong suspek nga nilugos sa tindera sa usa ka imnanan nga gipaagi sa private message sa Facebook.
Ang suspek gitago sa alyas nga Dave ang bag-o lang nakagawas sa bilanggoan human pasakahi og kasong Alarm and Scandal Grave Threat niadtong Mayo 24, 2026.
Samtang ang biktima gitago sa pangalan nga Krissy, 36, minyo, nanimuyo sa usa sa mga barangay sa Cebu City, unang nibutyag atol sa interbyu sa mga tigbalita nga walay kabutangan sa iyang kakuyaw human makakita sa hait nga kutsilyo nga gition sa suspek kaniya.
Gipakita ni alyas Krissy ang chat ni Dave ug nitanyag og P30,000 aron nga makig-areglo bugti sabot nga dili siya pasakaan og kasong pagpanglugos.
Giangkon sa suspek diha sa chat message nga hubog siya atol sa hitabo.
“Sorry kaayo'g dako maam akong nahimo, nadala ra gyud kos tagay, nahubog ra gyud ko pag-ayo. If unsay gusto ni Krissy maam nga areglo buhaton nako maam, ayaw lang ko ipapriso maam. Mao pa gyud paglaya nako, mobayad lang ko maam if pwede unta,” pakiluoy ni Dave.
Gihimakak sab niya nga iyang nahilabtan ang pagkababaye ni Krissy ug andam siya nga mohatag sa gusto nga ipabayad sa biktima.
Matod ni Kris atol sa pakighinabi kaniya sa mga tigbalita nga wala siya magdahom nga buhaton kadto ni Dave kaniya sanglit regular nila kini nga kustomer.
Niadtong Huwebes sa alas 2 sa kaadlawon Hulyo 9, 2026, ang suspek na lang ang nabilin nga nag-inom sa tindahan ug gihuwat siya ni Krissy nga mahuman aron makapanira na siya. Apan kalit lang nisulod sa iyang nahimutangan ang suspek ug dayo’ng tion sa dala niini nga kutsilyo ug gibitad siya sa suok nga bahin sa tindahan.
“Nag-panic na ko, nigahi na akong apapangig, nikurog na ko pag-ayo. Ako giingan nga paimna sa ko'g tubig pero ako gipugngan ako buhok kay ingkaso modagan ko di makuptan akong buhok. Mao to akong giingnan paimna ko'g tubig sir, ako gisuwayan pag-ilog ang kutsilyo pero kusgan man kaayo mao to nagpakilouy ko'g maayo,” saysay ni Krissy.
Gimanduan na siya nga tumanon lang ang gusto niini ug ang maong hitabo nakita sa CCTV camera sa maong imnanan. Human sa gihimo sa suspek, nakahigayon og dagan ang biktima nga way shorts ug underwear, gawas sa iyang t-shirt.
Sa iyang pagdagan sa gawas, nabanggaan pa ang biktima sa PUJ apan hinay ra hinungdan nga nakapangayo’g tabang.
Dali nga nakasibat ang suspek ug padayon pa nga gipangita. /