SUSPEK SA sa hit-and-run, sikop

Nadakpan na sa mga sakop sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) ang drayber nga nisibat human nalambigit sa usa ka insidente sa hit-and-run nga nagkutlo sa kinabuhi sa usa ka lalaki niadtong Septiyembre 11, 2026, sa kaadlawon sa Gov. M. Cuenco Avenue, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang biktima nga si Ralph John Salise, 42, lumolupyo sa A.S. Fortuna St., Barangay Banilad, Dakbayan sa Mandaue.
Samtang, ang nasikop sa gilusad nga hot pursuit operation mao si Billy Tablason, 22, taga Nogras Street, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo kinsa maoy nagmaneho sa Toyota Vios (plate no. GBK 1475) nga maoy nakabangga.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jomar Medil, ang hepe sa TEU, nga nadakpan si Tablason sa Ayala, Barangay Luz alas 10:41 sa buntag, Lunes, Septiyembre 14, 2026. Una na nga nipagawas og kamanduan si CCPO Chief Police Colonel Ricky Sumalde sa mga sakop sa TEU nga dili hunongon ang manhunt operation batok kang Tablason human kini nisibat.
Nasayran nga nahitabo ang insidente samtang nitabok si Salise sa pedestrian lane sa Gov. M. Cuenco Avenue, diin giingong naglumbaanay sa pagpadagan si Tablason ug ang laing kauban niini nga nagmaneho og Toyota Raize nga giila nga si Ralph Acol, 22, taga Barangay Lahug.
Human mabanggai ang biktima, nagdali pagkanaog si Tablason uban sa usa ka 17-anyos nga lalaki, nisakay sa Toyota Raize ni Acol, ug nisibat samtang gibiyaan ang biktima. Nagpahatod matod pa kini sa Insular Mandaue.
Human niini, nibalik si Acol sa dapit sa insidente diin diha-diha giposasan siya sa mga sakop sa TEU. Gipasakaan si Acol og mga kasong obstruction of justice ug abandonment, ug nagpositibo sab siya sa gihimong alcohol breath analyzer test.
Niangkon si Acol nga gikan sila nag-inom sa usa ka imnanan sa 88 Avenue, ug sa ilang paggawas, naglumbaanay sila sa pagpadagan paingon sa Banilad.
Samtang, wala na moluwat og pamahayag si Tablason sa dihang gikuhaan og habig sa mga tigbalita.
Giandam na ang pagpasaka sa kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide ug Abandonment batok sa suspek. Gawas niini, gipaalarma na sab ang mga plaka sa duha ka sakyanan ug girekomendar ngadto sa Land Transportation Office (LTO) ang pagpa-revoke sa ilang mga lisensya. / AYB