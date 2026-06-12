Suspek wa masayod nganong gihagit sa biktima

“Wa ko magdahum nga sa akong pagmata, makapatay diay kog tawo. Mangayo ra gyud kog pasaylo kay di man to mahitabo kung di pa gumikan niya.’’
Mao kini ang giasoy ni Ponciano ‘’Poncing’’ Pueblo, ang 59 anyos nga ex-convict nga nitigbas patay sa iyang amigo nga si Jonard Gutib sa Barangay Balud, lungsod sa Dalaguete niadtong Huwebes, Hunyo 11, 2026.
Atol sa pagpakighinabi ni Pueblo sa Hunyo 12 sa Dalaguete Police Station, siya nagkanayon nga wa gyud siya masayod kung unsay nakalagotan sa biktima kaniya sanglit wa gyud sila nag-away sukad pa kaniadto.
Duha ka adlaw na niya gipapuyo si Gutib sa ilang balay samtang wala pa kini nakakita og abangan apan dugay na sila nga managhigala niini didto pa lang sila sud sa prisohan, sanglit pareho silang mga ex-convict.
Naglagot lang matud pa siya niini tungod kay nganong gihagit siya nga tarong raman iyang pagtratar niini sukad nga nakagawas kini sa prisohan.
Una na nga nasayran base sa imbestigasyon nga kalit nga gihapak ni Gutib ang double deck nga gikatulgan ni Pueblo niadtong higayona ug miingon kini nga ‘’letseng yawa’’.
Nakurat si Pueblo ug nakamata apan mas niinit ang iyang ulo dihang giingnan siya sa biktima nga ‘’Hulbota na imong pinuti kay andam nako.”
Tungod niini, gidunggab ni Pueblo sa buko-buko si Gutib apan nakadagan kini paingon sa highway ug iyang gigukod hangtud nga iyang naabtan og didto niya gitigbas sa makadaghang higayon.
‘’Akong pinuti, maam kay di jud unta na para tawo. Gamit ra unta to nako kung muadto kog baol mananom,’’ matod sa suspek.
Sa adlaw sa panghitabo, gisalinan pa ni Pueblo og sud-an nga humba ang biktima kay gusto unta siya nga magdungan sila og kaon apan dugay kini nga nakauli maong nakatog siya.
Nakapangayo pa og pasaylo ang biktima nga nanghagit siya sa suspek apan nakuyawan sab si Pueblo nga siya ang balikan o bawsan niini hinungdan nga iyaha nalang nga gitiwasan. / JDG