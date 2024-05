Suspension nila ni Rama na-serve na; Garcia gipapuli

Gimandoan sa si Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia nga “diha-diha dayon” gamiton ang mga gahom ug gimbuhaton sa usa ka local chief executive sa usa ka acting capacity nunot sa preventive suspension ni Mayor Michael Rama.

Sa memorandum nga pinetsahan og Mayo 9, 2024, nga nakuha sa SunStar Cebu sa Sabado, Mayo 11, si DILG 7 Director Leocadio Trovela niingon nga ang preventive suspension order ni Rama ug sa laing unom ka mga opisyal sa Kagamhanan sa Dakbayan “immediately executory.”

Niadtong Biyernes sa hapon, Mayo 10, 2024, na-serve sa mga opisyal sa DILG 7 ang suspension order kang Rama ug sa uban pang mga opisyal.

Sa interbyo sa telepono sa Sabado, Mayo 11, 2024, si Rama niingon nga “mao ba,” dihang gisultihan nga na-serve na ang preventive suspension order.

Bahin sa iyang nahimutangan, si Rama nidumili sa pagsulti sa bisan unsang detalye tungod sa seguridad.

“I have been around, just that I may not be in Cebu City...where am I now, I don’t want to tell for security reasons,” matod ni Rama.

Dihang gipangutana kon kinsay nabilin nga in-charge sa miaging mga adlaw, si Rama niingon lang nga abogado siya ug nasayod kaayo sa kodigo sa lokal nga kagamhanan.

Gitug-an niya nga walay dagkong mga opisyal sa Biyernes, Mayo 10, 2024 ug ang City Hall “mingaw kaayo,” niingon si Rama nga “tayg naay namatyan.”

Sa laing bahin, sa pakighinabi sa telepono sa Sabado, gikompirmar ni Garcia nga nakadawat na siya og memorandum gikan sa DILG nga nagtambag kaniya sa pagbuhat sa mga responsibilidad sa local chief executive.

Si Garcia niingon nga nakadawat siya og tawag gikan sa DILG niadtong Biyernes, nga nagsulti kaniya nga modumala.

Matod niya nga pinaagi sa succession, ilabi na sa panahon sa kakuwang sa incumbent mayor, ug sa dihang nadawat niya ang memorandum, mayor na siya sa Dakbayan sa Sugbo.

Sa dihang gipangutana kon nakaestorya na ba siya ni Rama, si Garcia niingon nga plano niya nga makig-estorya sa mayor karong adlawa.

Apan, si Rama nidumili sa paghatag og komento kalabot sa memorandum nga nagtambag kang Garcia nga maoy momando.

Bahin sa iyang unang agenda isip mayor, si Garcia niingon nga ang iyang unang prayoridad mao nga magpabiling way babag ang dagan sa trabaho sa Cebu City Hall. / AML