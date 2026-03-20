Suspension sa klase nakatampo sa krisis sa edukasyon sa Sugbo

Ang kanunay nga mga kalamidad ug sunodsunod nga suspensiyon sa klase nakapasamot sa nagkalawom nga krisis sa edukasyon sa Sugbo.
Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archival, ang mga pagkabalda tungod sa mga katalagman nga sagad moresulta sa pagkanselar sa klase o pagbalhin ngadto sa online learning, dako og epekto sa katakos sa mga estudyante sa pagsunod sa ilang mga leksyon.
Giangkon ni Archival ang kalisod nga giatubang sa mga lokal nga awtoridad sa pagdesisyon kon angay ba nga isuspende ang klase panahon sa bating panahon.
“Daghan baya ta og mga disaster, so resulta na sa mga online class and walay klase,” ingon niya.
Sigon niya, makapaluya sa buot kon masuspende ang klase, dungan sa pag-ingon nga kanunay gyud adunay mga reklamo.
Adunay mangutana ngano’ng gikansel ang klase, samtang ang uban moingon ngano nga wala kini gikansel.
Dugang pa niya, dili gyud unta siya pabor nga walay klase.
Namatikdan niya nga bisan og gikinahanglan ang suspension panahon sa emerhensya, dili malikayan nga mabalda ang pagtuon, ilabi na sa mga batan-ong estudyante nga nagpalambo pa lang sa ilang pundasyon sa kahibalo.
Aron matabangan ang pagsulbad sa maong epekto, giingon ni Archival nga ang siyudad nakig-alayon sa mga nasyonal ug pribadong partner aron suportahan ang mga apektadong estudyante.
Dugang pa niya, adunay mga nagpadayon nga interbensyon kauban ang Department of Social Welfare and Development (DSWD), sama sa programang “Tara Basa,” ingon man ang suporta gikan sa Ramon Aboitiz Foundation Inc. (Rafi). Giklaro ni Archival nga kini nga mga inisyatiba wala sugdi sa iyang termino kondili dugay na nga anaa ug ang siyudad naningkamot karon nga mapaayo ug mapalig-on pa kini.
Ang mga pamahayag sa mayor nigawas taliwala sa nagkadako nga kabalaka sa nagkagamay nga lebel sa literacy sa mga batan-ong tinun-an sa Sugbo.
Usa ka report niadtong Enero 2026 gikan sa Second Congressional Commission on Education (EdCom 2) naghulagway sa sitwasyon isip usa ka “historic crisis,” diin gibutyag nga daghang mga tinun-an sa Grade 3 sa mga dagkong siyudad sa probinsiya ang naglisod sa pagbasa.
Base sa datos, ang Dakbayan sa Sugbo adunay 46.85 porsiyento sa mga Grade 3 learners nga wala makaabot sa reading standards.
Mas taas pa nga rates ang natala sa Dakbayan sa Talisay nga adunay 50.2 porsiyento, gisundan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu (45.64 porsiyento) ug Dakbayan sa Toledo (43.83 porsiyento).
Giingon sa report nga kini nga mga numero nagbutang sa Sugbo ubos sa national benchmarks ug mahimong adunay long-term nga epekto sa pagtubo sa ekonomiya kon dili mahatagan og solusyon. / CAV