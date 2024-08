Suspensiyon ni Aumentado, laing 30 ka opisyal gilibkas

Gilibkas na sa Office of the Ombudsman ang suspensiyon ni Bohol Governor Erico Aristotle Aumentado ug laing 30 ka mga opisyal human sa unom ka buwan tungod sa kontrobersiyal nga pagtukod og resort sa Chocolate Hills. Gikompirmar kini ni Aumentado sa usa ka radio interview niadtong Biyernes, Agusto 2, 2024, nga nagsulti nga siya mobalik sa trabaho sa Lunes, Agusto 5.

Matod niya nga wala pa siya nakadawat og kopya sa mando sa Ombudsman nga nagkanselar sa iyang suspensyon, apan ang iyang mga abogado sa Manila niingon kaniya bahin niini.

Si Aumentado niingon nga maghulat siya og giya gikan sa Department of the Interior and Local Government, apan gipasiugda nga base sa mando sa Ombudsman, nga usa ka digital nga kopya ang gipadala kaniya, ang petsa sa iyang pagbalik sa opisina mao ang Hulyo 31, 2024.

“Magpaabot lang pud mi sa order nga ibalik na ta pagka governor,” matod niya.

Ang mando, nga may petsang Hulyo 31, 2024, gipirmahan ni Ombudsman Samuel Martires.

Gawas kang Aumentado, gipabalik usab sa serbisyo ang mga mosunod: James Diolan, Ian Bernadez, Emmanuel Jumawid, Maria Fe Jala, Flaviano Pacatang, Rolando Pataca, Gerardo Salces, Eugene Cabrera, Ricardo Francisco Toribio, Ma. Victoria Abrera, Marlou Salazar, Jesus Zamora Jr., Cecilia Tesio, Nelito Gallogo, Querino Aparicio, Gregorio Digamon, Perfecto Buro, Antonino Jumawid, Elizabeth Pace, Eugeniano Ibarra, Dionisio Neil Balite, Michael Doria, Simplicio Maestrado Jr., Norman Palacio, Ranulfo Maligmat, Angel Enriquez, John Titus Vistal, Edilberto Paradela, Paquito Melicor Jr., ug Gilbert Gonzales.

Wala sa listahan sila si Sagbayan Mayor Ricardo Suarez ug Carmen Mayor Ricardo Francisco Toribio.

Niingon si Aumentado nga posible nga wala mosumiter og musyon para sa reconsideration sila si Suarez ug Toribio sa ilang suspensyon.

Karon nga siya mobalik na sa opisina, niingon si Aumentado nga kinahanglan niyang makig-istorya sa department heads sa Probinsya aron susihon ang mga proyekto nga nagpadayon ug na-implementar, nga nag-ila nga siya nawala sulod sa mga duha ka bulan.

Ang suspensyon gipahamtang niadtong Mayo.

“Akong reviewhon kon unsay mga nahitabo, ang mga ongoing ug implemented projects kay duha ka bulan baya ko nawala,” niingon siya sa radio dyRD Bohol.

Ang preventive suspension nagsugod tungod sa pagtukod sa Captain’s Peak Garden and Resort nga nahimutang tupad sa Unesco-declared Global Geopark sa lungsod sa Sagbayan.

Ang Chocolate Hills usa ka Unesco World Heritage Site ug usa ka protektadong lugar ubos sa Proclamation 1037, serye sa 1997, ug Republic Act 7586, o ang National Integrated Protected Areas System Act of 1992. / LMY