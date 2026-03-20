Suspensyon sa excise tax sa lana gitun-an sa Malacañang

Padayon pa nga gitimbang-timbang o gitun-an sa Malacañang ang mga kondisyon alang sa gitinguha nga pagpakunhod o suspensyon sa excise tax alang sa mga produkto’ng petrolyo, pahibalo ni Palace Press Officer Claire Castro.
Una na nga gipasabot ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ang maong proposal nagkinahanglan og subsob nga pag-analisa.
Ubos sa balaod, mahimo lamang magdesisyon ang Presidente kon ang presyo sa Dubai crude oil molapas sa $80 matag baril sulod sa 30 ka adlaw.
“Nasabi ng Pangulo iyan dahil ayon sa naaprubahan na bill, ang Pangulo ay makakakilos at makakapagdesisyon lamang ayon sa recommendation ng DBCC,” sigon pa ni Castro.
Bisan og nisaka na sa kapin USD100 kada bariles ang presyo sa lana, wala pa kini molungtad og 30 ka adlaw, sumala sa Department of Finance.
Bisan pa niini, gisugdan na ang pagtuon sa mga kondisyon alang sa posibleng aksiyon.
"Kung walang maaangkat, wala tayong mapag-uusapang excise tax. Pero kapag naisabatas naman po yan, asahan ang mabilis na aksyon para maibaba ang presyo ng fuel,” dugang pa ni Castro. / PNA