Suspensyon sa mayor sa Siaton, 6 ka mga opisyal wa mapatuman

Mando sa pagsuspenso batok sa usa ka municipal mayor ug unom pa ka mga opisyal sa lungsod sa Siaton, Negros Oriental, nagpabiling wala mapatuman sulod sa walo ka bulan sukad kini giisyu niadtong Septiyembre 2023.

Ang Office of the Ombudsman nagkupot kang Siaton Mayor Cezzane Fritz Diaz ug unom pa ka administratibong mga tulubagon sa yanong pagpasagad sa katungdanan ug tungod niini gisuspenso sila sulod sa tulo ka bulan.

Ang ubang mga opisyal nga gipaubos sa suspensiyon mao sila si municipal budget officer Dario Arbolado, municipal engineer Alma Ragay, budget officer Roger Ian Gadingan, administrative officer Regie Rapada, social welfare officer Panfila Elumir ug operations officer Myrna Cimafranca.

Napalgan sila nga dunay administratibo nga tuluba­gon sa simple neglect sa ka­tu­ngdanan, nga miresulta sa tulo ka mga bulan nga pagkasuspenso.

Ang suspension order nag­gu­mikan sa usa ka admi­nis­tratibong reklamo nga gisang-at sa usa ka pribadong indibidwal niadtong 2019 nga nagtumbok sa gross neglect of duty base sa mga iregularidad sa public bidding alang sa disenyo ug pagtukod sa duha ka andana nga multi-purpose building.

Si Siaton Vice Mayor Vincent Emil “Bingbing” Arbolado, sa pakighinabi sa telepono niadtong Huwebes, Mayo 16, 2024, nikompirmar sa SunStar Cebu nga ang suspension order wala pa mapatuman, nga nag-ingon nga siya nagpabiling bise mayor ug dili acting mayor sukad niadtong Mayo 16.

Si Arbolado niingon nga wa siyay kasayuran kon nganong wala pa ma-serve ngadto sa mga suspendidong opisyal ang ilang suspension order.

Si Arbolado, pinaagi sa rule of succession, gimandoan sa pag-asumir sa papel sa acting municipal mayor hangtod mahuman ang suspension order.

Ang SunStar Cebu nisuway sa pagkontak sa kampo ni Negros Oriental Gov. Manuel “Chaco” Sagarbarria aron mokomentaryo sa pagpatuman sa suspensiyon apan hangtod ning pagsulat sa balita wala pa kini motubag.

Gimanduan sa Ombudsman ang Office of the Governor sa Negros Oriental ug ang Secretary of the Interior and Local Government nga modumala sa pagpatuman sa suspension order.

REKLAMO

Si Nicolas Gadiane nipasaka og reklamo batok kang Diaz, pangulo sa Procuring Entity (HoPe), ug laing unom ka mga opisyal nga sakop sa Bids and Awards Committee (BAC).

Kini human gi-award ni Diaz ug sa mga sakop sa BAC ang kontrata ngadto sa Molrow Construction and Supply (Molrow) alang sa desinyo ug pagtukod sa duha ka andana nga multi-purpose building, bisan pa man sa pagkadili kuwalipikado sa mao nga kontraktor.

Ang Molrow, sa panahon sa bidding niadtong Pebrero 11, 2019, nagbaton lamang og “Medium A” classification gikan sa Philippine Contractors Accreditation Board (PCAB) imbes sa gikinahanglang “Medium B,” nga makatugot unta sa kontraktor ubos sa Allowable Range of Contract Cost (ARCC), nga maka-bid ug makatrabaho sa mga proyekto hangtod sa P300 milyunes.

Namasangil si Gadiane nga ang mga opisyal nilihok uban ang dayag nga bad faith ug gross inexcusable negligence

Giklaro sa respondents nga ilang gipahibawo si Molrow pinaagi sa representante niini nga si Romelo Lamban, bahin sa ilang pagka-disqualify.

Si Lamban niduso dayon og reconsideration tungod kay niadtong panahona, ang Molrow nihangyo sa pag-upgrade sa ilang lisensya sa PCAB ngadto sa Category “A” ug ARCC size range ngadto sa “Medium B.”

Base sa reklamo, ang hang­yo sa Molrow alang sa upgrade gikompirmar ni kanhi Department of Trade Industry (DTI 7) director Ceferino Rubio.

Gi-refer sa mga respondents ang hangyo sa reconsideration ni Molrow ngadto sa BAC-Technical Working Group para ma-review.

Girekomendar sa grupo ngadto sa HoPe ug BAC nga aprubahan ang hangyo, nga gikonsiderar nga si Molrow anaa sa proseso sa pag-upgrade sa kwalipikasyon niini ug nga ang langay nga pag-aprubar mosangpot sa pagkalangan sa proyekto.

Ang respondents niinsis­ter usab nga adunay duha lamang ka mga bidder alang sa proyekto, nga nag-ingon nga ang laing bidder “dili kwalipikado sa daghang mga bahin.”

Wala’y dugang nga pagpatin-aw nga hearing nga gihimo sa reklamo, ug nidugang nga kini taliwa sa pandemya sa Covid-19.

Ang Ombudsman niingon nga ang mga respondent “substantially complied” sa government procurement laws, bisan pa, ang ilang pagtimbang-timbang sa eligibility ni Molrow base sa mga kinahanglanon sa lisensya sa PCAB kulang sa mga sumbanan. / EHP