Suspetsado sa pagpamusil sa Bondi Beach wala nagbansay sa Pilipinas

Gihangop sa Department of Foreign Affairs (DFA) niadtong Martes, Enero 6, 2026, ang assessment sa Australian Federal Police nga ang duha ka suspetsado sa pagpamusil sa Bondi Beach niadtong Disyembre 2025 wala mopaubos sa pagbansay-bansay dinhi sa Pilipinas.
Sa usa ka pamahayag, ang DFA niingon nga ang commissioner sa Australian Federal Police nipaambit sa inisyal nga assessment sa Philippine National Police (PNP) nga “walay ebidensya nga nagpakita nga nakadawat sila og training o nipaubos sa logistical nga pagpangandam para sa ilang giingong pagpangatake,” samtang sila nagpabilin sa Pilipinas gikan sa Nobiyembre 1 hangtod 29, 2025.
“The Australian Federal Police Commissioner further stated that there is no evidence to suggest these alleged offenders were part of a broader terrorist cell or were directed by others to carry out an attack, while underscoring that this assessment remains subject to continuing investigation,” matod sa departamento.
Matod sa DFA, giila usab sa mga awtoridad sa Australia ang paspas ug epektibong tabang nga gihatag sa mga awtoridad sa Pilipinas taliwala sa ilang imbestigasyon sa maong insidente.
Si Australian Federal Police Commissioner Krissy Barrett nagkanayon nga kon wala pa ang dinaliang lihok sa mga awtoridad sa Pilipinas, ang mga CCTV footage nga karon gisusi na sa ilang mga imbestigador dili unta makuha.
Samtang nagpadayon ang kooperasyon sa imbestigasyon sa Bondi, gisubli ni Foreign Affairs Secretary Ma. Theresa Lazaro ang lig-ong tinguha sa nasod sa pagpakigbatok sa terorismo, pagpugong sa bayolenteng ekstremismo, ug ang pagpalig-on sa kooperasyon sa intelligence ug law enforcement uban sa Australia ug uban pang langyaw nga mga kauban.
“The Philippines and Australia will continue to jointly address transnational security threats, including terrorism, through sustained information sharing, operational coordination, and capacity-building initiatives,” sumala ni Lazaro.
Niadtong Disyembre 14, 2025, duha ka armadong lalaki nga amahan ug anak ang namusil gikan sa usa ka taas nga footbridge nga nag-umbaw sa Bondi Beach samtang gisaulog ang Hanukkah.
Dili mominos sa 16 ka indibidwal, lakip ang usa sa mga armadong lalaki, ang namatay sa maong insidente. / TPM / SunStar Philippines