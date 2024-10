SUV driver nga midaro-patay og 3 sa Carcar City, kasuhan

Stable na ang kahimtang sa usa nga naa sa talandugon sa nahitabong disgrasya sa eskina sa barangay road ug national highway sa Barangay Valladolid, Dakbayan sa Carcar alas 2:55 sa kaadlawon, Dominggo, Oktubre 20, 2024, diin tulo ang nangamatay.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Bryan O'Neil Salvacion, hepe sa Carcar City Police Station, nga ang usa na lang ang padayon pa nga giobserbahan sa mga doktor ug nagpabilin pa gihapon siya nga kritikal tungod sa dakong kadaot nga naangkon niini sa ulo ug lawas.

Giandam na usab nila ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Multiple Homicide ug Multiple Physical Injuries batok sa drayber sa SUV nga si Rob Joseph Orias nga Sanguniang Kabataan (SK) councilor sa Brgy. Liburon, Carcar.

Iyang gibutyag nga kung duna may pagsabutsabot sa pamilya sa mga nakalas ug sa suspek apan dili sila manginlabot niini basta ila gyud nga ikiha ang drayber nga si Orias ngadto sa korte.

"We will not facilitate any negotiation di man namo na trabaho towards that, sa pagka karon nga naay insidente in the absence of settlement or any agreement between both parties or all parties involve so mag-stick mi sa among trabaho sa pagkakaron, for now gina-ayos namo ang proseso sa pag-file og case against the supect," matod ni Salvacion.

Giangkon ni Salvacion nga nakainom gyud ang drayber sa SUV nga si Orias apan dili siya makabutyag kung kini hubog ba.

Nihatag siya og sugyot sa konseho sa Dakbayan sa Carcar nga maghimo og ordinansa nga limitahan na sa mga imnanan ang oras sa paghatag og ilimnon nga makahubog sa ilang kustomers.

Matod ni Salvacion nga iyang gisugyot mao nga kutob na lang sa alas dose sa tungang gabii ang pagtugot nga mag-inom sa ilang siyudad ug kung dunay ordinansa, ila kining estrikto nga ipatuman.

"Because of this incident, we are now proposing and we are in talks with the LGU with our proposal to limit the time or serving liquors sa kining mga imnanan nato diri sa atong siyudad," dugang ni Salvacion.

Awhag niya sa katawhan sa Carcar nga likayan gyud ang pag-drive sa ilang mga sakyanan kung kini nakainom o hubog na aron dili makasugat og problema. / AYB