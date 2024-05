SUV mibangga sa tindahan: 3 angol

Tulo ang nangaangol human ang usa ka sports utility vehicle (SUV) pick-up nabangga sa usa ka tindahan sa Sitio Lower, Barangay Busay, dakbayan sa Sugbo, alas 4 sa hapon sa Miyerkules, Mayo 15, 2024.

Ang mga biktima giila nga sila si Sheila Codezar Fetiluna, 41; Emma Laurnilla Codezar, 59; ug Flora Laurnilla Dalapo, 53, parehong residente sa nahisgutang lugar.

Ang mga saksi niingon nga si Lat Libit, 54, drayber sa Toyota Hi-Lux pick-up truck (YKL 627), taga dalan L. Tudtud, Brgy. Mabolo, gikataho’ng nawad-an sa kontrol sa sakyanan samtang nagsubay sa kurbada nga dan duol sa Chateau de Busay ug nidiretso sa tindahan daplin sa karsada.

Ang mga biktima gidala sa tambalanan sa mga personahe sa Emergency Rescue Unit Foundation (ERUF).

Matod ni Police Major Jonathan Dela Cerna nga pasakaan og kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to pro­perties si Libit. / AYB