SUV midaro sa traysikol, poste, tindahan: 1 patay

Patay ang drayber sa traysikol sa dihang nadasmagan sa usa ka pickup nga sports utility vehicle (SUV)nga gimaneho sa langyaw, alas 5:00 sa buntag, Huwebes, Nobiyembre 21, sa highway sa Barangay Tulic, Lungsod sa Argao, habagatan Sugbo.

Ang namatay giila nga si Dillo Abner Quiñones, 48, minyo nga taga Brgy. Bug -ot, Argao samtang ang suspek drayber sa Ford Ranger pickup Steven Taylor, 66, American national nga nagpuyo sa Brgy. Malones, Lungsod sa Dalaguete.

Nasayran base sa imbestigasyon sa Argao Police Station nga si Quiñones gikan naghatod sa iyang asawa nga manindahay sa merkado sa Argao ug sa iyang pagpauli nagsunod sa traysikol ang pickup nga gikan sa tugpahanan sa Mactan, Lapu-Lapu City ug mibiyahe paingon sa Dalaguete.

Wala matino kon nakatagpilaw ang langyaw sa dihang iyang gidasmagan ang traysikol sa iyang unahan ug milahos sa poste sa suga ingon man sa usa ka tindahan.

Ang drayber sa pickup luwas sa dihang nakabukhad ang air bag sa sakyanan.

Gidala sa tambalanan si Quiñones apan gideklarar nga dead on arrival ug gikustodiya ang langyaw sa kapulisan sa Argao diin nag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to properties. / DVG