SUV, motor nag-abot sa crossing; rider naangol

Angol ang usa ka 25-anyos nga lalaki human nadumbolan sa usa ka Mitsubishi Montero ang gimanehong motorsiklo sa dalan Tupaz, Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo alas 6:55 sa buntag niadtong Martes, Hunyo 23, 2026.
Ang biktima giila nga si Vincent Tangpos, residente sa Baclay Drive, Barangay Basak, Cebu City, nga nagmaneho sa usa ka Suzuki Raider nga motorsiklo.
Samtang ang driver sa Mitsubishi Montero giila nga si Philip Loquiber, 35, residente sa Lungsod sa San Fernando, Sugbo.
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office, naggikan sa magkalahi nga direksyon ang duha ka sakyanan sa dihang nahitabo ang insidente.
Ang motorsiklo nga gimaneho ni Tangpos padulong unta sa Basak, apan nag-abot ang duha ka sakyanan sa tunga sa intersection sa dalan Tupaz hinungdan sa ilang panagbangga.
Nangangkon si Loquiber nga hapit na niya nalabangan ang intersection sa dihang kalit lang nitunga ang motorsiklo.
Apan matod usab ni Tangpos, anaa siya sa husto nga lane sa karsada sa dihang nahitabo ang aksidente.
Tungod sa kusog nga impact sa bangga, nalamba si Tangpos ug nakaangkon og mga bun-og sa nagkadaiyang bahin sa iyang lawas.
Apan sa gihimong imbestigasyon sa mga personnel sa TEU, nasuta nga adunay sayop sa bahin sa driver sa Montero tungod sa kakuwang sa pagmatngon sa pagtabok sa intersection.
Tungod niini, mag-atubang si Loquiber og kasong Reckless Imprudence Resulting in Physical Injuries and Damage to Property. / AYB