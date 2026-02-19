SUV nalahos sa bung-aw, German natl. namatay

Patay ang usa ka 70-anyos nga German national samtang milagro nga naluwas ang iyang 3-anyos nga apo human ang ilang sakyanan nahagbong sa usa ka grabe kalawom nga bung-aw sa Barangay Jolomaynon, Dalaguete, Cebu niadtong Miyerkules sa hapon, Pebrero 18, 2026.
Giila ang biktima nga si Frank Tessow, residente sa Barangay Jolomaynon, samtang ang naangol mao ang 3-anyos nga si Rian Gabriel Ibad, apo sa asawa sa biktima.
Sumala ni Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, nahitabo ang aksidente alas 5:10 sa hapon samtang nagmaneho si Tessow sa iyang Ford Everest pagawas sa ilang panimalay.
Samtang nagpaatras ang biktima sa iyang sakyanan, giingong nasipyat kini sa pagkarkulo sa dalan.
Nalahos ang sakyanan ug nahagbong sa pangpang nga adunay gilawmon nga 600 ka tiil. Tungod sa kakusog sa pagkahulog sa sakyanan paingon sa ubos, maayong pagkagusbat niini.
Usa ka bayanihong lihok ang gihimo ni Tessow sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi.
Sumala ni Major Zozobrado, ang “instinct” sa biktima mao ang pagluwas sa bata.
“Ang bata nagakos niini (Tessow) unya wala malahos sa ubos. Ang biktima maoy nauban sa sakyanan nga naligid,” asoy ni Zozobrado.
Tungod sa grabeng impact sa pagligid, naputol ang wala nga bukton sa biktima ug nakaangkon og seryosong kadaot sa lawas.
Gideklarar kining dead on arrival sa tambalanan.
Nagtinabangay ang mga sakop sa kapulisan, kabomberuhan, mga responder sa Dalaguete, ug ang mga residente sa dapit aron makuha ang mga biktima gikan sa lawom nga bung-aw.
Bisan pa man sa grabeng aksidente, ang 3-anyos nga si Rian naka-survive ug kasamtangang giatiman sa mga doktor, samtang ang pamilya ni Tessow nagsubo karon sa kalit niya nga pagpanaw. / GPL