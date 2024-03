SUV nalimbuwad sa TCH; 1 patay, 10 angol

USA ang patay nang niabot sa tambalanan ug 10 ang nangaangol human nalimbuwad ang usa ka sports utility vehicle sa alas 5:30 sa Huwebes sa hapon, Marso 21, 2024, sa Transcentral Highway (TCH), Barangay Gaas, Balamban, Cebu.

Ang Balamban police niila sa namatay nga si Angelu Mae Omayao Pateres, hingkod, taga Anahaw Valley, Barangay Buhisan, dakbayan sa Sugbo.

Si Pateres maoy driver sa Toyota Fortuner (APA 6794). Laing nangaangol mao sila si Kent Abrolodura, Kirby Tahanlangit, John Kenneth Araneta, Rj Colanggo, Michael Mongaya, Dinah Maluloy-on, Gwen Lano, Kim Rocaberte, Gwenyth Elevaso ug Julius Aping. Matod ni Police Master Sergeant Alby Agua, investigator on case sa Balamban Police Station, kusog nga nagdulhog ang sakyanan gikan sa “west to east direction.”

Pag-abot sa kurbadahun nga bahin sa karsada, nilihay sa nag-unang sakyanan si Pateres apan sa ingon, siya nawad-an sa kontrol sa manubela.

Tungod niini, ang sakyanan “turned upside down and incurred undetermined amount of damages,” ug niresulta sa pagkaangol sa tanang mga sakay.

Dali silang gipangdala sa Balamban Provincial Hospital, apan si Pateres patay nang niabot, matod sa doktor nga niatiman, tungod sa grabeng angol sa iyang ulo. / GPL