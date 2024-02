SUV nga ‘nakabangga’ nasubay tungod sa CCTV

Naa na sa kustodiya sa Cebu City Police Office (CCPO) ang sports utility vehicle nga Mazda nga kolor gray human nakita niadtong Martes, Pebrero 6, 2024, nga gi-park sa daplin sa Dan A. Laura, Barangay Guadalupe, dakbayan sa Sugbo.

Ang SUV maoy gituohan nga naka-hit and run kang Jeslar Uriel Larumbe, 23, sa Queens Road, Barangay Kamputhaw, dakbayan sa Sugbo sa alas 6:10 sa buntag sa Dominggo, Enero 4, 2024.

Gipugngan una ang ngalan sa tag-iya sa sakyanan nga usa ka negusyante tungod sa iyang hangyo.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa CCPO, nga human masigpati ang SUV, nakig-alayon dayon sila sa tag-iya niini ug nipahibawo nga ila kini nga ipaubos sa imbestigasyon ug nikooperar usab dayon.

Gitug-an ni Rafter nga nakita sa CCTV camera ang maong sakyanan, lakip na ang plate number niini .

Nitakdo usab kini sa pamahayag sa mga saksi nga tungod ani kinahanglan nga mohimo sila og imbestigasyon.

“Dunay mga CCTV nga ni spread (mikayalap) sa social media platforms nga involving aning sakyanana. Naa puy witnesses, mao na nga atong na trace through sa CCTV pud ug mga saksi pud nga na locate siya adtong lugara,” matod ni Rafter.

Dugang niya nga sa pagkakaron duna na silay lead sa ilang imbestigasyon, ilabi na sa drayber niini apan ila pang gipalig-on ang ilang gihuptan nga mga ebidensya una isang-at ang kaso ngadto sa Cebu City Prosecutor’s Office.

Nasubay na nila kon asa gikan si Larumbe, lakip na ang sakyanan nga maoy nakabangga niini, apan nagdumili lang una siya sa pagbutyag kon unsa kini sanglit ila pang kompletuhon ang imbestigasyon.

Nipasalig si Rafter nga dili buhian ang imbestigasyon kon dili lig-on ang ilang gihuptan nga mga ebidensya aron makombikto ang naghimo sa krimen.

Tinguha nila nga mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Larumbe.

“We are establishing a strong case, air tight case so that mahatagan gyud nato og saktong hustisya ang biktima,” dugang ni Rafter.

MIHIMAKAK

Ang negusyante nga nahinabi sa DyHP RMN niangkon nga siya ang nanag-iya sa SUV apan iyang gihimakak nga siya ang nagmaneho niiini niadtong higayon nga si Larumbe nadasmagan.

Ang mga lumping sa tuong bahin sa atubangan sa sakyanan, matod niya,daan na kini kay ikalima na siya nga nanag-iya niini.

Giangkon niya nga dunay blinkers ang iyang sakyanan kaniadto sanglit nagnegosyo man siya niini sa online apan niundang human nadakpan sa mga sakop sa Highway Patrol Group 7 (HPG 7) ug nakamulta.

Dugang niya sa samang interview nga nilakaw siya niadtong Sabado apan wala siya magdala og sakyanan.

Nipauli ra usab siya sa ilang balay sa Cabajar St., Barangay Guadalupe apan iyang gibutyag nga dunay duplicate ang yawe sa iyang sakyanan nga naa sa iyang higala.

Gamiton matod pa kini sa iyang higala nga babaye nga dunay duplicate sa sakyanan ug siya nagtuo nga gigamit kini nga wala siya nasayod.

Gipasalig niya nga mokooperar siya sa imbestigasyon sa kapulisan ug gihatag na niya ang yawe sa iyang sakyanan aron masusi kon dunay himuon nga forensic examination.

Apan human sa pamahayag niya, usa ka lalaki nga wala magpaila nanawag sa telepuno sa dyHP ug nipahibawo nga namakak kini sanglit niadtong Dominggo sa buntag, ilang nakita kini nga nag-drive sa sakyanan ug mi- park sa gawas sa balay niini.

Sumala sa caller, ang negusyante naandan unta nga managad kanila apan wala motimbaya sa mga estambay niadtong higayuna.

“Sa akong nakit-an ana, Sir, ang ninaog (negusyante) niadtong Dominggo sa buntag, nidiretso ra gani na siyag lakaw, wala managad sa amoa. Midiretso'g sulod, mga alas 6 kapin sa buntag kay mag estambay man mi ana sa dalan nya nakita namo nga siya ang nanaog sa sakyanan unya wala managad,” dugang sa caller.

Gibutyag usab niya nga dunay blinkers ang sakyanan niini matag agi sa ilang lugar.

Gani ang plate number niini butangan lang og Republika ng Pilipinas.

Makita usab, matod pa, sa mga CCTV camera sa dapit ang pag-abot sa sakyanan ug kon unsang orasa kini nahitabo.