Suv ni Coach J na-recover

Nakuha na sa kapulisan sa dakbayan sa Naga, La­la­­wigan sa Sugbo ang sak­yanan sa inila nga persona­lidad sa Sugbo nga napalgan nga patay sa Sityo Palanas, Barangay Inayagan, dakbayan sa Naga sa ala 1:30 sa Sabado sa kaadlawon, Dis­yembre 30, 2023.

Si Joel Jude Suson Unchuan, alyas ‘Coach J,’ 46, taga Queens Road, Barangay Kamputhaw, dakbayan sa Sugbo gituohan nga gipatay sa laing lugar ug gilabay lang sa maong dapit.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7 nga iyang nahinabi ang hepe sa Naga City police station, Lt. Col. William Homoc, nga nisulti nga nagpadayon pa ang imbestigasyon.

Gibutyag ni Pelare nga sa padayong imbestigasyon, nasu­bay sa kapulisan sa Naga ang sports utility vehicle (SUV) ni Unchuan base sa mga kuha sa closed circuit television (CCTV) footage.

Ang maong sakyanan anaa na karon sa kustodiya sa kapulisan.

Nasuta usab nga ang SUV nga usa ka itom nga Toyota Fortu­ner maoy gikargahan sa biktima dihang gilabay sa dapit.

Nagkompirmar kini sa pa­mahayag sa usa ka saksi nga nakakita sa usa ka itom nga SUV nga nihunong sa dapit sa wa pa mapalgi ang lawas ni Unchuan nga ginapos.

Ang maong sakyanan maoy lig-on nga ebidensya sa pag-ila sa mga killer tungod kay dunay himuon nga forensic examination ang kapulisan.

“According to the chief of police kining sakyanan mao ni nagdala sa victim ngadto sa Naga,” matod ni Pelare.

Ilang gihimo karon mao ang pag-back track sa lihok sa biktima pinaagi sa kuha sa mga CCTV camera sa dakbayan sa Naga ug kasikbit nga mga dapit.

Lakip sa ilang subayon kon asa maoy katapusan nga giadto sa biktima pinaagi sa pamahayag sa mga higala niini aron makakuha og konkretong impormasyon.

Masaligon si Pelare nga sa umaabot nga mga adlaw duna na silay makuha nga positibo nga impormasyon ug makatumbok na sila og person of interest ug unsa usab ang motibo sa krimen.

Si Aberin nisaad sa publiko nga ilang paninguhaon nga masulbad ang maong krimen ug madakpan ang mga responsabli ug mapanubag sa salaod.

Gitataw ni Pelare nga sa pagkakaron dili pa sila makatumbok sa motibo sanglit ang tanang mga anggulo ang ila pang gipangkonsiderar.