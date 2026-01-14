Suway nga misuburno bugti sa kontrabando, gidakop

Nabalhog sa custodial facility sa Police Regional Office (PRO) 7 ang usa ka 41-anyos nga negosyante ug ang 21-anyos nga kauban human sila nisuway sa pagsuburno sa kapulisan bugti sa pagpagawas sa nasakmit nga P20 milyunes nga balor sa mga smuggled nga sigarilyo.
Human masakmit ang maong kontrabando sa Lungsod sa Santander niadtong Sabado, Enero 10, 2026, ang mga suspek giingong nihaylo sa mga operatiba og P1,000,000.00 cash, tulo ka mahalong cellular phones, ug usa ka Toyota Fortuner.
Tungod sa maong tanyag, daling nagpahigayon og entrapment operation ang Regional Special Project Unit (RSPU) 7 niadtong Dominggo sa hapon, Enero 11.
Sa dihang gitunol na ang suburno, daling gipusasan ang duha. Kahinumdoman nga niadtong Sabado sa gabii, nasakmit sa checkpoint sa Santander ang 200 ka kahon sa sigarilyo nga brand og Oris nga gikarga sa usa ka Foton Tornado closed van.
Base sa verification sa Bureau of Internal Revenue (BIR), ang maong mga sigarilyo dili rehistrado ug ilegal nga gibaligya sa Pilipinas.
Ang drayber ug pahinante sa van nag-atubang na usab og kaso. Nidayeg si Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa PRO 7, sa iyang mga sakop nga wala nagpadala sa kalami sa tanyag.
“The successful interception of this illicit cigarette shipment and the arrest of individuals attempting to bribe our personnel demonstrate PRO7’s unwavering commitment to uphold the rule of law, protect public resources, and maintain integrity within our ranks,” matod ni Maranan.
Ang mga suspek pasakaan og mga kasong paglapas sa Article 212 sa Revised Penal Code (Corruption of Public Officials), Republic Act 3019 (Anti-Graft and Corrupt Practices Act) ug Presidential Decree 46 nga nagdili sa paghatag og mga gasa sa mga public officials. (AYB)