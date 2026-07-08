Suway’ng mipalusot og baboy taliwala sa gipatuma'ng ban

Napakgang ang suway nga pagpalusot og mga buhing baboy sa usa ka baybayon sa Lungsod sa Ronda, Sugbo nga maoy hinungdan nga gipalig-on sa Cebu Provincial Government ang border security.
Kini taliwala sa 45 ka adlaw nga temporaryong pagdili sa pagsulod og mga baboy tungod sa hulga sa African Swine Fever (ASF).
Sa text message ngadto sa SunStar Cebu niadtong Hulyo 8, 2026, gikompirmar ni Ronda Public Information Officer (PIO) Romil Jerusalem nga adunay pagsuway sa pagpalusot og buhing baboy apan napakyas kini human mapugngan sa kapulisan.
“In port of Ronda negative. In one of the coastal areas there was an attempt but wala naka-dock nibalik sa agi kay gibadlong sa Ronda PNP,” nagkanayon si Jerusalem.
Gipasabot niya nga walay nahitabong ilegal nga kalihukan sa pantalan sa Ronda ug giingong adunay mga naningkamot nga molikay sa hugot nga inspeksyon.
Sumala sa Facebook post sa Probinsiya sa Sugbo niadtong Hulyo 7, ang giingong ilegal nga pagpasulod og mga buhing baboy gihimo pinaagi sa gagmay'ng mga pantalan sa Ronda, Santander, Dumanjug, ug Tabuelan gikan sa Negros ug ubang bahin sa Kabisay-an nga adunay ASF.
“The reports said the hogs were being transported through smaller ports in the municipalities of Ronda, Santander, Dumanjug and Tabuelan,” matod sa post.
Giingong ang pagbiyahe sa mga baboy gihimo sa lawom na nga kagabhion o sayo sa kabuntagon aron malikayan ang mga checkpoint. Aron mapanalipdan ang industriya sa baboy sa Sugbo, nagpagawas ang Kapitolyo sa Executive Order No. 39 niadtong Hulyo 7 human makumpirmar ang mga kaso sa ASF sa Bacolod City, Negros Occidental, ug La Libertad, Negros Oriental.
Nagmiting sab si Cebu Governor Pamela Baricuatro uban sa mga hog raiser ug nagpasidaan batok sa mga nagpaluyo sa smuggling.
“We need urgent action here. Sampolan nato na sila,” matod ni Baricuatro.
Sa report sa SunStar Cebu, gipasalig ni Provincial Veterinarian Dr. Mary Rose Vincoy nga nagpabiling ASF-free ang Sugbo.
Matod niya, ang temporaryong pagdili sa pagsulod sa mga buhing baboy ug processed pork products usa ka preventive nga lakang aron mapanalipdan ang P20 bilyunes nga industriya sa baboy sa probinsiya. / Veejay Catadman / UP Cebu Intern