Suweldo, operasyon prayoridad sa budget

Usa ka konsehal sa dakbayan sa Sugbo nitambag sa nagkalainlaing departamento ug opisina nga unahon ang suweldo sa ilang mga empleyado ug ang ilang maintenance and operating expenses (MOOE) samtang gi-realign ang ilang budget proposal alang sa tuig 2024, samtang ang committee on budget and finance mitapos sa mara­thon budget hearing.

“Well, they have to prioritize the salary of the employees and second, as far as the MOOE is concerned, unsa may mga kinahanglan nila sa repairs and maintenance, electricity, water bills, telephone bills,” matod ni Cebu City Councilor Noel Eleuterio Wenceslao, chairman sa committee on budget and finance, atol sa interview sa SunStar sa Huwebes, Nobiyembre 23, 2023.

Matod ni Wenceslao nga kinahanglang unahon sa ma­tag departamento ug buhatan ang ilang galastohan tungod sa kawalay kasiguruhan sa pag-aprubar sa gisugyot nga P100 bilyunes nga budget sa Konseho.

“We do not know the wisdom of the Council kon amo ba i-approve ang P100 billion nga gi propose or we have to lessen,” dason ni Wenceslao.

Matod niya nga kon ugaling maminusan sa Konseho ang tinuig nga budget, mahibaw-an nila kon unsa ang ilang unahon ug mahibaw-an usab sa Konseho kon unsay iapil sa budget allocation.

“Kon kami mokuha, we don’t know what are their priorities, mao mas maayo nga gikan nila,” dugang niya.

Gibutang ni Wenceslao isip ehemplo ang Management Information and Computer Services (MICS) nga nag-una sa pag-upgrade sa teknolohiya sa Siyudad, ug sa engineering department sa Siyudad, kansang prayoridad mao ang pag-abli sa bag-ong mga dalan tungod sa kahuot sa trapiko.

“Daghan mig mga sakyanan sa kadalanan, pero wala mi mag-abli ug mga dalan,” matod ni Wenceslao.

Matod niya nga nagkina­hang­lan ang Siyudad og bud­get sa maong mga prio­tized nga proyekto.

Dugang niya nga nagkinahanglan usab og budget ang Siyudad alang sa pagbaha nga maoy prayoridad nga proyekto sa administrasyon.

Dugang pa niya nga ang mga proyekto nga dili unahon sa sunod tuig unahon sa 2025.