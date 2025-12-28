Suweldo sa JO workers sa Lapu-Lapu gipaumentohan

Makadawat na og mas taas nga inadlaw nga suweldo ang mga Job Order (JO) personnel sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, human napasar ang usa ka ordinansa nga naghatag og P60 nga umento sa ilang inadlaw nga suweldo.
Si Konsehal Annabeth Cuizon, tsirman sa Committee on Finance ug maoy author sa ordinansa, nitug-an sa SunStar Cebu nga ang giaprubahan nga umento mopasaka sa inadlaw nga suholan sa JO workers gikan sa P468 ngadto sa P528, ug kini magpabilin hangtod sa tuig 2026.
Ubos sa maong ordinansa, ang umento ipatuman sa tanang job order personnel nga gikuha niining tuig 2025 nga ni-report sa trabaho sa maong panahon.
Ang tanang kuwalipikado nga JO workers makadawat og compensation differential alang sa panahon gikan sa Enero 1 hangtod Nobiyembre 30, 2025.
Si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan ug ang Kagamhanan sa Dakbayan nihimo niini nga lakang aron mapalambo ang suholan sa tanang job order personnel.
Sa usa ka sayo nga interbiyu, giingon ni Cuizon nga ang pagsaka sa suholan nagtumong sa pagtabang sa mga empleyado nga JO sa ilang mga panginahanglan sa panimalay ug aron mapagaan ang epekto sa nagsaka nga presyo sa mga palitunon.
Ang maong lakang giaprubahan pinaagi sa Resolution No. 17-1047-2025, nga nagpasar sa Ordinance No. 17-035-2025 o ang “An Ordinance Providing for a P60 Across the Board Increase in the Daily Compensation of all Job Order Personnel Starting January 1, 2025” human sa makuting deliberasyon sa Sangguniang Panlungsod.
Ang ordinansa hiniusang gisuportahan sa tanang mga miyembro sa Konseho sa Dakbayan. Ang pag-proseso ug pagpagawas sa maong differential nagsugod na niadtong Disyembre 15.
Gitino sa ordinansa nga ang gikinahanglang pundo alang sa umento sa suholan kuhaon gikan sa kasamtangang mga account diin gi-charge ang suweldo sa mga job order personnel. / DPC