Suweldo sa mga kaswal, JO sa City Hall ihatag kada semana

Aron matabangan nga dili na malubong sa utang ang mga kaswal ug job order nga mga empleyado niini, gisugdan na sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo ang pagpagawas sa ilang suholan matag se-mana.
Gikompirmar sa Human Resource Development Office (HRDO) nga gipatuman na ang sinemana nga suholan sa 2,006 ka kaswal nga trabahante sa nagkalainlaing departamento.
Gitumong kini sa pagpugong sa mga empleyado nga modangop sa mga loan shark aron dili magkadako ang ilang utang, usa ka problema nga namatikdan sa City Hall sa daghang katuigan.
Si HRDO chief Henry Tomalabcad nagkanayon nga ang bag-ong sistema nagsunod sa usa ka resolusyon sa Konseho sa Siyudad nga nagmando sa iyang buhatan sa pagpahapsay sa mga pamaagi sa payroll aron maseguro ang tukmang pagpagawas sa suholan alang sa mga kaswal ug job order nga empleyado.
Usa ka consultative meeting uban sa Management Information and Computer Services (MICS) ug sa City Treasurer’s Office (CTO) gipahigayon niadtong Oktubre 27 aron i-finalize ang pagpatuman niini.
Usa ka memorandum nga gipetsahan sab og Oktubre 27 ang nagpahinumdom sa mga departamento nga higpit nga motuman sa bag-ong eskedyul nga naglakip sa mga kaswal nga empleyado nga adunay labing menos 22 ka adlaw nga natigom nga vacation leave credits.
Ang sinemana nga payout gieskedyul matag Biyernes. / CAV