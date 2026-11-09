‘Suyopanan’ sa Tangke, Talisay gironda; 3 sikop

Malampusong nabungkag sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ang giingong drug den sa Sityo Kilawam, Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay nga niresulta sa pagkasikop sa tulo ka tawo, lakip ang 19-anyos nga babaye niadtong alas 10:10 sa gabii sa Sabado, Nobiyembre 7, 2026.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang target sa operasyon nga si alyas Hamner, 31, mananagat, residente sa maong lugar, nga giingong nagpadagan sa drug den.
Nadakpan sab ang duha ka babaye nga naabtan sa mga operatiba nga naghingos og shabu.
Giila sila nga si alyas Pacita, 65, ug alyas Janelle, 19, nga pulos residente sa Barangay Tangke.
Nasakmit sa mga operatiba ang pito ka pakete sa gituohang shabu nga nitimbang og 11 gramos ug may gibanabanang kantidad nga P74,800.
Nakuha sab ang mga drug paraphernalia nga adunay timailhan sa shabu, lakip ang improvised tooter, buy-bust money, cellphone, ug uban pang ebidensiya nga anaa na sa kustodiya sa PDEA 7 Regional Office Laboratory.
Gibutang na sa custodial facility sa PDEA 7 sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo ang mga suspek samtang giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 batok kanila.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, tulo ka semana nilang gipailawom sa case buildup ang giingong drug den human makadawat og reklamo gikan sa mga residente.
Gidugang ni Alcantara nga si alyas Hamner giingong makabaligya og hangtod 50 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang suplayer. / AYB