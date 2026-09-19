Sweetney, kanhi Knicks player, mipanaw

Nagbangotangan ang National Basketball Association (NBA) defending champion New York Knicks sa kalit nga kamatayon sa ilang kanhi player nga si Michael Sweetney sa edad nga 43.
Nigawas ang taho niadtong Biyernes, Septiyembre 18, 2026 (PH time), apan wala gi anunsiyo ang hinungdan sa iyang kamatayon.
Si Sweetney nakuha sa Knicks tuig 2003 ug niduwa ubos sa franchise sulod sa 119 ka regular season games ug upat ka playoffs games.
Ang iyang pinakanindot nga performance sa Knicks nahitabo sa 2004-2005 season diin nag-average siya og 8.4 puntos ug 5.4 rebounds.
Sunod nga team ni Sweetney mao ang Chicago Bulls sulod sa duha ka seasons, human sa NBA niduwa pa siya overseas didto sa China ug Puerto Rico. / RSC