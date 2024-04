Sweldo sa mga kasambahay umentuhan og P500 sa Mayo

Maayong balita alang sa mga domestic worker o kasambahay sa Central Visayas.

Nakatakda silang makadawat og mas taas nga suholan human ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Central Visayas (RTWPB 7) nipagawas og wage order nga naghatag og dugang P500 matag buwan nga suweldo kanila.

Ang Department of Labor and Employment (Dole 7) nagkanayon nga ang RTWPB 7, sa Wage Order No. ROVII-DW-04 pinetsahan og Abril 18, 2024, giaprubahan sa moto proprio ang usbaw sa binuwan nga sweldo sa kasambahay sa rehiyon.

Base sa kamanduan, giaprobahan sa wage board sa Central Visayas ang pagpaumento sa binuwan nga suholan sa mga kasambahay gikan sa P5,5000 ngadto sa P6,000 sa mga chartered cities ug first-class nga mga lungsod, ug gikan sa P4,500 ngadto sa P5,000 alang sa uban pang mga lungsod.

Ang wage order gikatakdang moepekto human sa 15 ka adlaw gikan sa pagmantala niini, o sa Mayo 11, 2024.

Ang regional wage board niingon nga ang pag-usbaw nagkonsiderar sa resulta sa survey nga gihimo, mga public hearing, mga panginahanglan sa mga domestic worker ug ilang mga pamilya, kapasidad sa amo sa pagsweldo, ug ang kasamtangan nga socio-economic nga kondisyon sa rehiyon.

Nalakip usab niini ang mga public hearing nga gipahigayon niadtong Abril 7, sa lungsod sa Minglanilla ug Cebu City, ug ang wage deliberation nga gipahigayon niadtong Abril 18.

Si RTWPB 7 Chairwoman Lilia Estillore niingon nga atol sa maong mga hearing, adunay mga diskusyon nga ipatas ang pagpasaka sa suholan gikan pa sa pipila ka mga amo.

“Employers thought that this is so that we could get the best skilled kasambahay, because skilled kasambahay are hard to find, but we are also looking at startup families who need kasambahay because both parents need to work, so we stayed at P6,000.”

Matod niya nga kini nga mga umento sa suholan mo-epekto sa mga direktang gi-hire nga kasambahay o kadtong pinaagi sa mga ahensya.

Matod ni Estillore nga, sa pagkakaron, wala silay aktibong listahan sa pipila ka mga kasambahay sa Central Visayas, nga nag-ingon nga “usa kini sa mga kalisdanan nga atong nasugatan.”

Gihatagan og gibug-aton ni Estillore nga kining mga umento sa suholan magamit sa mga direktang gi-hire nga kasambahay ug kadtong gi-hire pinaagi sa mga ahensya.