Swertres collector nakuhaan og P7.5M shabu sa buy-bust

Usa ka swertres collector nga gitumbok nga high value individual ang napusasan atol sa gilusad nga buy-bust sa mga sakop sa Philippine National Police Drug Enforcement Group-Special Operation Unit (PNP DEG-SOU) 7 sa alas 12:06 sa udto, Dominggo, Disyembre 28, 2025, sa Sityo San Vicente, Purok 2, Barangay San Pedro, Siyudad sa Bogo.
Ang suspek giila nga si Edcel Rafols Flores, alyas Ed, 34, swertres collector nga residente sa maong lugar, samtang nakaikyas ang iyang kauban nga giila nga si Stevenson Hatamosa.
Nakuha sa mga operatiba ang mga dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 1,117 gramos nga dunay standard drug price nga P7,595,000.
Unang nakadawat og impormasyon ang PNP DEG-SOU 7 bahin sa pagpamaligya og ilegal nga drugas sa maong swertres collector, busa gipaubos kini sa monitoring.
Human nakuha ang tanang kasayuran, gilusad dayon ang buy-bust sa pakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, Regional Intelligence Unit 7, Bogo City Police Station, ug Integrity Monitoring Enforcement Group 7 nga niresulta sa pagkasikop sa suspek. / AYB