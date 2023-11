Swiss national patay sa aksidente sa Argao

Dead on arrival sa Isidro C. Kintanar Memorial Hospital (ICKMH) Bogo Argao District Hospital ang usa ka Swiss national human naaksidente samtang nagmotorsiklo ug giingon nga na hit and run sa usa ka bus.

Apan ang drayber sa bus nanghimakak nga siya ang nakaigo kay matod niya natumba ra og iya ang langyaw tungod sa kahimtang sa karsada.

Base sa nakuha’ng kasayuran sa Superbalita Cebu, ang biktima giila nga si Hans Ulrich Leuzinger, hamtong, biyudo, taga Brgy. Tulic, Argao, habagatang Sugbo.

Ang biktima nagmotorsiklo alas 8:15 sa gabii sa Huwebes, Nobiyembre 9, 2023, padung mopauli sa gipuy-an sa Tulic.

Apan pag-abot sa maong bahin sa national highway, usa ka Sunrays bus, nga gimaneho ni Renante Piega, 40, minyo, taga Suba, Samboan, ni-overtake sa biktima apan giingong naigo si Leuzinger.

Ang biktima gidali sa pagdala sa tambalanan apan namatay.

Ang drayber nihunong, apan nilahos sa pagpadagan. Siya na intercept sa roadblock sa Dalaguete Police ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si Police Major Clemente Ceralde Jr. sa dihang may usa ka concerned citizen nga taga Dalaguete nga nakasunod sa bus samtang nagmotorsiklo nitaho.

Si Piega didto na madakpi sa tungod sa munisipyo sa Pob­lacion, Dalaguete. Si Piega gi-turnover sa Argao police.

NANGHIMAKAK

Si Piega nga gikahinabi sa Superbalita Cebu mihimakak nga siya nakaigo sa biktima.

Matod niya nga sa dihang siya nakabantay nga natumba ang biktima nga nagmotorsiklo, siya nihunong sa unahan ug nangutana sa iyang mga pasahero kon iya bang naigo ang langyaw.

Apan ang iyang mga pasahero miingon nga wa mao nga nipadayon siya sa iyang biyahe pa Santander.

Matod ni Piega nga iyang nakit-an ang biktima nga nagmotorsiklo nga nagsunod kaniya.

Pag-abot sa unahan, putol na ang karsada, di na four lanes mao nga iyang gituhuan nga nadusmo ang biktima.

Siya lang ang gipasanginlan nga nakaigo kay siyay duol atol sa hitabo.

Si Piega gibuhian ra sa kapulisan kay wa pay nitumaw nga reklamante alang sa mao nga langyaw.