SWU Dentistry grad top 9 sa board exam

Usa ka gradwado sa Southwestern University (SWU) nasulod sa top 10 list sa mga nakapasar sa June 2024 Licensure Examination for Dentists.

Si Decharon Canteros Mulat maoy bugtong graduwado sa usa ka tunghaan sa Visayas nga nasulod sa top 10, nahimutang siya sa ikasiyam nga pwesto nga nikuha og 81.60 porsiyento nga rating.

Gianunsyo sa Professional Regulation Commission niadtong Lunes, Hulyo 1, 2024, nga 673 sa 1,207 ka examinees ang nakapasar sa pasulit, nga gipahigayon sa Metro Manila, Baguio, ug Cebu.

Niangkon sa nag-unang tulo ka pwesto mao ang mga gradwado sa University of the Philippines (UP) Manila: Nathaniel Kyle Adrian Lim Delfin (1st) nga adunay 82.97 percent, Maxine Denielle Trinidad Gonzaga (2nd) nga dunay 82.76 percent, ug Nicole Eunice Rogel Alvarez (3rd) nga adunay 82.57 porsyento.

Si Brandon James Ibanez Chavez sa University of the East-Manila nahimutang sa ikaupat nga adunay 82.27 percent nga rating.

Sila si John Deuter Manalang Figueroa ug Gianna Marie Linchangco Marabut, parehong taga UP Manila, naa sa ikalima ug ikaunom, sunodsunod. Si Figueroa nakakuha og 82.17 porsyento, samtang si Marabut nakakuha og 82.10 porsyento.

Si Ma. Si Dona Clarrisse Tagudin Lintao sa University of Baguio nahimutang sa ikapito nga adunay 81.67 porsyento, gisundan sa laing gradwado sa UP Manila nga si Aaron Eduardo Tuazon, sa ikawalong puwesto nga adunay 81.63 porsyento.

Nakakompleto sa top 10 mao si Diana Marie Uy Totanes sa University of the East-Manila nga nahimutang sa ika-10 nga pwesto nga adunay 81.57 percent. / LMY