Sy, Verano nagtambayayong alang sa “Fist of Fury 12” boxing event

Nagtambayayong ang Chao Sy International Promotions (CSIP) ug Hong Kong-based Verano Boxing Gym alang sa pagpahigayon sa “Fist of Fury 12” boxing promotion karong Hulyo 26, 2026, sa Robinsons Galleria Cebu.
Nagkanayon si Cebuano boxing patron Lorenzo “Chao” Sy, tag-iya sa CSIP, nga ang promosyon libre alang sa publiko.
Matod ni Sy nga mismong ang tag-iya sa Verano Boxing Gym nga si Jake Verano kinsa kanhi boksidor sa nabungkag nga ALA Boxing Stable sa Sugbo, maoy nikablit kaniya alang sa ilang panagtambayayong.
Gipasabot ni Sy nga wala siya magmakuli sa paghangop ning maong lakang gumikan kay tipik kini sa iyang tinguha nga buhion pagbalik ang boksing sa Sugbo.
“Ganahan pud ta naay taga laing lugar moari diri para moaway, makahatag gyud ta og lain na pud nga sumbagay para sa mga tawo. Kini mga dagko ni nga weight divisions,” matod ni Sy sa usa ka mini presser kagahapon, Lunes, Hulyo 6.
Sa main event, si Carlo Bacaro sa Sugbo makig-away ni Channarong Injampa sa Thailand alang sa inilugay sa bakanteng World Boxing Foundation (WBF) Silver welterweight title.
Si Bacaro kinsa kanhi boksidor sa Omega Boxing Gym, adunay 14-2, 8KOs nga rekord samtang si Injampa adunay 21-25, 15KOs nga rekord.
Gipasalig ni Sy nga tanang mga away ning maong promosyon pulos kulbahinam ug dasok sa saktong binukbokay.
Mopakita sab og aksiyon ang wala’y pildeng boksidor ni Verano nga si Saagar Pradhan– kinsa makigsangka ni Chan Sala sa Thailand sa usa ka non-title bout.
Si Pradhan adunay 8-0, 3KOs nga rekord samtang si Sala adunay 13-12, 8KOs nga rekord.
Ang kompletong mga parisan sa promosyon ipahibalo sa umaabot nga mga adlaw.
Nakigtambayayong sab sila si Sy ug Verano sa Ringside Cebu sa pagpasiugda ning promosyon. / ESL