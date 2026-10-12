Syrian nangumot og sampot, sikop

Usa ka 46-anyos nga Syrian national ang gibalhog sa prisohan human giingong nangumot og sampot sa duha ka babaye nga naglakaw sa may dalan Colon, Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo niadtong Dominggo sa gabii, Oktubre 11, 2026.
Ang suspek giila nga si Dahan Samer Mohammand, walay trabaho, nagpuyo sa nahisgutang barangay.
Ang mga biktima giila sa alyas nga Anie, 19, ug Shiela, 34.
Subay sa imbestigasyon, nidangop ang mga biktima sa Waterfront Police Station mga alas 9:40 sa gabii, mga usa ka oras human
nahitabo ang insidente sa eskina Colon og D. Jakosalem Street.
Sumala sa imbestigador nga si Staff Sergeant Mary Marjorie Rama, ang duha ka biktima nga si Anie, taga Barangay Toong, Cebu City ug si Shiela, taga Barangay Suba, Samboan, Cebu naglakaw sa night market sa dihang gipuntirya sila ni Mohammand.
Sa walay pagtugot, giduol sila sa langyaw ug gihawiran ug gikumot ang ilang lubot.
Tungod sa kasuko, nangayo dayon og tabang ang mga biktima kang Patrolman Cacho Aron ug Patrolman Aluba sa City Mobile Force Company kinsa daling nihimo og aksiyon.
Human gisikop si Mohammand, niangkon siya sa iyang gibuhat sa dihang giinterbyu.
Matod niya nga gikan siya sa birthday party sa Barangay Cogon diin nag-inom siya og ilimnong makahubog, ug naglakaw-lakaw pawala sa kalaay.
"Last night, I was walking around, and unfortunately, I touched the ass of the girl, and then I walked and they get mad," matod ni Mohammand.
Sa dihang gipangutana kon tinuyo ba ang iyang gibuhat, mitubag siya “Well, I was walking, and you know, if there's a crowd of people, I touch them—because I'm single and I'm 46. I've been touched before, so that's why.”
Gawas niini, gipasigarbo sab niya ang iyang kagikan sa Aleppo, Damascus, ug ang iyang kahibalo sa nagkalainlaing pinulongan.
Apan sa dihang gipangutana kon ngano nga iyang gihilabtan ang mga biktima, nitubag siya nga nadani siya kanila.
''I admire them because they are very hot, good looking body. I apologize but you know the girls are very hot and looking good. I apologize again for doing that. Sometimes it's the temptation,'' dugang sa suspek.
Ni-graduate si Mohammand sa usa sa inilang unibersidad sa Sugbo niadtong tuig 2008 apan niuli siya sa ilang nasod aron mutabang sa iyahang pamilya.
Apan sa dihang nakasinati og gubat ang Syria, nibalik sa Pilipinas niadtong buwan sa Septiyembre 2025 aron mangita og trabaho apan hangtod karon wa pa siya makakita. / dugang taho ni JDG