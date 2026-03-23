T-Wolves midaog na sa Boston

Human sa 21 ka mga tuig, nakaposte na og kadaugan ang Minnesota Timberwolves sulod sa balwarte sa Boston Celtics nga mao ang TD Garden, 102-92, kagahapon, Lunes, Marso 23, 2026 (PH time), sa National Basketball Association.
Ang katapusang higayon nga ningdaog ang Timberwolves batok sa Celtics sulod sa TD Garden kaniadto pang Marso 7, 2005 sa pagpangulo ni legendary Kevin Garnett. Munasginhawang kadaugan, 99-97, ang nahimo sa Timberwolves niadtong higayuna.
Human niini, 18 ka sunodsunod nga higayon nga nasugamak sa kapildihan ang Timberwolves sa ilang mga pagsulong sa balwarte sa Celtics.
Nakamaneho ang Timberwolves sa pagputol ning sunodsunod nilang kapildihan sa TD Garden bisan wala ang ilang lider nga si Anthony Edwards, kinsa nakapalta na og upat ka sunodsunod nga mga duwa tungod kay nagpaalim kini sa angol sa iyang tuo nga tuhod.
Ang reserve player nga si Bones Hyland maoy nitapak sa haw-ang nga nabiyaan ni Edwards ug gipangulohan niya ang Timberwolves pinaagi sa iyang 23 puntos.
Nidugang og 19 puntos si Jaden McDaniels samtang niamot og 17 puntos si Ayo Dosunmu alang sa Timberwolves.
“Dang, that don't even sound right. I was 5-years-old. That's crazy,” matod ni Hyland dihang iyang nasayran nga mao kini ang labing unang kadaugan sa Timberwolves sulod sa TD Garden gikan niadtong 2005.
Ang Celtics gipangulohan ni Jaylen Brown pinaagi sa iyang 29 puntos, nihatag og 16 puntos si Jayson Tatum samtang nitampo og 15 puntos si Derrick White.
Niabli ang pultahan sa Timberwolves paingon sa kadaugan dihang nakamugna sila og 16-0 run sa tungatungang bahin sa 4th quarter sa pagpangulo ni Naz Reid.
Gimugna ni Reid ang walo sa iyang kinatibuk-ang 11 puntos ning maong pagsutoy sa opensa sa Timberwolves. / Gikan sa wires