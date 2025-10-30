Taas ang tsansa maigo ang Sugbo sa bagyo

Gikompirmar sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration (Pagasa) nga adunay 60 ngadto sa 70 porsiyento nga posibilidad sa pag-igo sa bagyo sa Sugbo sa buwang sa Nobiyembre tungod sa amihan.
Kini maoy gipahibalo ni Pagasa Visayas Director Al Quiblat atol sa press briefing sa Oktubre 30, 2025.
Apan giklaro ni Quiblat nga dili kini usa ka ‘super typhoon’ sama sa giingong nikatap nga impormasyon diha sa social media.
“Dili to tinuod kay sa kalayo sa system wala pa gani ma-locate sa ato kahimanan, naa nay niingon nga naay super typhoon sa November. Super typhoon category is early to tell,” matod sa director.
Hinuon adunay posibilidad sa duha ngadto sa tulo ka tropical cyclones.
Gipanglantawan nga adunay low pressure area (LPA) nga masinati posible nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR) sa Nobiyembre 4, nga mo-irog sa northwest paingon sa Luzon area, ug posible nga mo-landfall ug mo-develop isip usa ka severe tropical storm sa Nobiyembre 9.
Ang ikaduha mao ang mas sayo nga development sa LPA nga mosulod sa PAR sa Nobiyembre 2 ug mo-landfall sa eastern Visayas nga mo-develop isip severe tropical storm.
“And the uncertainty of this is very high sa pagkakaron kay ang distansya sa atoa pa is 1,515 kilometers but anything could happen kasi ang karon nga sitwasyon nato sa sea condition nga maoy basehan, nag-vary ang condition sa kadagatan,” matod ni Quiblat.
Iyang gidugang nga taas ang porsiyento sa tsansa nga mahimong bagyo tungod sa pagsugod na sa amihan ug masinati ang bugnaw nga hangin. / ANV