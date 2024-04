Taas nga potensiyal sa higante

Impresibo nga individual stats ang gitunol ni 7-foot-4 Victor Wembanyama sa iyang rookie season para sa San Antonio Spurs sa National Basketball Association (NBA).

Ang ilang kadaogan kontra defending champion Denver Nuggets, 121-120, sa mia­ging adlaw maoy mituldok sa unang tuig sa NBA career ni Wembanyama, human gianusiyo sa team nga di na kini moduwa sa ilang non-bearing final game batok Detroit Pistons karong adlawa.

Ang opisyal nga rason sa Spurs nganong mo-absent ilang pambato nga center tungod sa right ankle injury management.

Sa numero nga gipakita ni Wembanyama, hayan klaro na nga maang­kon sa French pla­yer ang Rookie of the Year award.

Ang iyang rookie ave­rage kay 21.4 puntos, 10.6 rebounds, 3.9 assists ug ang NBA-best 3.6 block shots per game.

Bisan paman nindot ang gipakita sa higanteng player, bati ang rekord sa iyang team og igo lang kini mikuha og 21-60 (win-loss) rekord nga nagtabla sa Portland para sa pinakabati nga kartada sa Western Confe­rence.

Matod sa big man nga di pa ilang panahon ron apan adunay sila’y potensiyal nga mamahimong maayo nga team.

“We’ve got the potential to be great,” sigon ni Wembanyama. “The fact that we have the chance to live this, with the fans, I can only hope it’s as incredible as it can be.”

Si Wembanyama nahimong ikaupat nga player, ug unang rookie, nga mitapos sa season nga adunay di mominos sa 1,500 puntos, 250 assists ug 250 blocked shots.

Ang laing uban nga players mao sila Kareem Abdul-Jabbar nga mibuhat niini kalima, Hakeem Olajuwon kaduha, ug Spurs legend David Robinson kaduha.

Si Wembanyama maoy unang nakabuhat niini nga rekord sukad tuig 1993. / RSC