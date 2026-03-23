‘Tabang Pambiyahe’ ilusad sa Lalawigan sa Sugbo

Ilusad sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang programang “Tabang Pambiyahe” sa ikaduhang semana sa Abril 2026.
Tumong niini ang paghatag og subsidy sa mga operator ug pagseguro nga duna nay kasaligang pampublikong transportasyon sa mga nag-unang rota sa Metro Cebu.
Si Elizar Sabinay Jr., executive assistant sa Provincial Planning and Development Office and Investment, nagkanayon sa usa ka interview niadtong Lunes, Marso 23, 2026, nga ang programa gidesinyo aron sulbaron ang dugay na nga problema sa kakuwang sa kasegurohan sa biyahe, dili lang tungod sa taas nga pletehan.
“Ang tumong dili gyud ang paghatag og libre nga serbisyo. Dili. Apan aron maseguro nga adunay kasegurohan sa serbisyo. Ang problema nato sa pampublikong transportasyon dili tungod kay mahal kini, kondili tungod kay dili segurado. Kon moingon ka og uncertain, nagpasabot kini nga dili ka segurado kon makasakay ka ba o dili,” matod ni Sabinay.
Kini nga inisyatibo bulag sa “Libreng Sakay” nga programa sa Department of Transportation nga adunay alokasyon nga P20 milyunes alang sa Sugbo apan wala pa madawat sa kagamhanang probinsyal. Matod ni Sabinay, magpadayon ang probinsiya sa ilang kaugalingong programa samtang nagpaabot sa nasudnong subsidy.
Ubos sa programang Tabang Pambiyahe, ang mga operator sa transportasyon ug di ang mga drayber maoy makadawat og subsidy base sa gilay-on sa ilang biyahe nga gitakda karon sa P54 matag kilometro, apan mahimong mausab depende sa sitwasyon.
Gidugang niya nga kini nga insentibo gitinguha aron maseguro ang makanunayong operasyon.
Ang programa mosugod sa mga pilot routes nga nagkonektar sa mga lugar nga taas ang demand, sama sa Cebu South Bus Terminal paingon sa Simala sa habagatan, ug mga rota sa amihanan nga nagkonektar sa Metro Cebu paingon sa Cebu IT Park.
Kini nga mga rota gitinguha nga makatabang sa Cebu Bus Rapid Transit corridor ug makapalambo sa connectivity alang sa mga sumasakay.
Gipadayag ni Sabinay nga ang mga bus ubos niini nga programa modagan matag adlaw gikan sa alas 4 sa kaadlawon hangtod sa alas 12 sa tungang gabii nga adunay target nga dispatch interval matag 15 minutos sa mga gitakdang hunonganan.
Ang mga operator kinahanglang motuman sa estriktong criteria sa performance, sama sa pagdili sa mga pasaherong magtindog, limitadong oras sa pagpasakay ug pagpapanaog, ug pag-instalar og GPS ug CCTV systems.
Dili sama sa mga miaging service contracting efforts nga gipangulohan sa mga nasudnong ahensiya, ang Kagamhanang Probinsyal sa Sugbo mismo ang direktang mopatuman ug mopahigayon sa monitoring sa programa, aron mas estrikto ang pagpatuman niini.
“Kini ang unang higayon nga ang lokal nga kagamhanan ang adunay labot sa transportasyon,” matod ni Sabinay kinsa nag-awhag nga ang mga problema sa transportasyon angay nga sulbaron sa lokal nga level.
Tinguha sa probinsiya nga maminusan ang taas nga linya sa mga pasahero, mapalambo ang kaharuhay, ug kasegurohan sa mga sumasakay, ug maseguro ang tukmang oras sa biyahe.
Kon magmalampuson, ang programa mahimong palapdan pa ngadto sa ubang bahin sa Sugbo, lakip na sa mga isla sa Bantayan ug Camotes. / CDF