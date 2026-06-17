“Tabang Pangbyahe” gilusad sa Kapitolyo

Naka-record na usab sa kasaysayan ang Probinsya sa Sugbo isip maoy nag-una sa tibuok Pilipinas sa pagpatuman sa labing unang province-led public transportation subsidy program: ang “Tabang Pangbyahe.”
Niadtong Hunyo 17, pormal nga gipirmahan ang usa ka Memorandum of Agreement (MOA) sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) tali sa Probinsya sa Sugbo, Department of Transportation (DOTr) , ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).
Pinaagi sa P20-million nga pundo gikan sa DOTr, tinguha sa programa nga I-upgrade ang biyahe sa mga Sugboanon aron kini mahimong mas luwas, komportable, ug kasaligan.
Samtang gidasig usab ang mga bus operator nga palambuon pa ang ilang serbisyo.
Saksi sa maong makasaysayanong pinirmahay sila si Cebu Governor Pamela S. Baricuatro, LTFRB Chairman Atty. Vigor D. Mendoza II, Mandaue City Board Member Nilo V. Seno, DOTr Senior Undersecretary Mark Steven C. Pastor, ug LTFRB Board Member Greg G. Pua Jr. / Jhoyenn Sumayang , April Vince Villacorta, CNU Interns