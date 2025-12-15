Tabang panglawas, kahupayan nadawat sa biktima sa Bagyong Tino sa Cabadiangan

Kapin sa 150 ka residente sa Barangay Cabadiangan, Compostela, Probinsiya sa Sugbo ang nakabenepisyo sa usa ka humanitarian ug medikal nga outreach nga gipahigayon sa Golden Icons human sa dakong kadaot nga gibilin sa Bagyong Tino.
Ang kalihukan nagtumong sa paghatag og daling tabang ug batakang serbisyo sa mga pamilyang naapektuhan sa bagyo, ilabina sa mga adunay limitadong access sa serbisyong panglawas human sa kalamidad.
Lakip sa mga serbisyong gihatag mao ang libre nga medikal nga konsultasyon, batakang diagnostic examinations, ug health screening nga gipangulohan sa mga boluntaryong doktor ug intern doctors gikan sa Southwestern University, ubos sa giya ni Dra. Roda Vasquez sa Cebu Medical Society – Cebu Chapter.
Gitumong niini ang pag-ila sa kasagarang sakit ug kahimtangan sa panglawas nga nitumaw human sa bagyo.
Gihatagan sab og importansya ang mental health pinaagi sa mental health awareness seminar ug psychosocial support nga gipangunahan ni Professor Justin Ray N. Chavez, usa ka lisensyadong clinical psychologist.
Matod sa mga residente, dako ang tabang sa maong sesyon sa pag-atubang sa kahadlok ug kabalaka nga ilang nasinati human sa kalamidad.
Gipang-apudapod sab ang relief goods, gilutong pagkaon, ug mga pan aron matabangan ang dinaliang panginahanglan sa nutrisyon sa mga pamilya, ilabina ang mga bata ug tigulang.
Nitambong sa kalihukan si Compostela Mayor Jury Quiño ug 5th District Board Member Mike Villamor nga nagpakita sa koordinasyon tali sa lokal nga pangagamhanan ug pribadong sektor sa pagresponde sa emerhensiya.
Ang kalihukan nahimong posible tungod sa panagtambayayong sa Golden Icons, nagkalainlaing partner organizations, barangay officials sa Cabadiangan, ug mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines nga nitabang sa kahapsay ug seguridad sa aktibidad.
Sumala sa mga residente, ang maong paningkamot usa ka mahinungdanong lakang sa pagbangon sa komunidad human sa kadaot nga gidala sa Bagyong Tino. / PR