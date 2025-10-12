Tabang para sa Davao Or. padulong na

Ang mga katawhan sa Davao Oriental ug ubang lugar sa Mindanao kanunay nga nag-uban sa mga Sugboanon sa matag higayon nga ang Sugbo maigo og kalamidad.
Karon, turno na usab sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagbawos human naigo ang Davao Oriental ug mga kasikbit nga probinsiya sa linog nga adunay gikusgon nga 7.4 magnitude, nga nakaapekto sa kapin sa usa ka gatos ka pamilya.
Sugod niadtong Sabado, Oktubre 11, 2025, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabii, ang mga donasyon sama sa pagkaon, tubig, sinina, habol, hygiene kits, tolda (tents), ug uban pang mga kinahanglanon dawaton sa donation booth atubangan sa Legislative Building sa Cebu City Hall.
“Magtinabangay ta. Let us open our hearts and share what we can. Bisan gamay, basta tinuoray nga tabang, makapadasig ug makahatag ug paglaum. Daghang salamat sa tanan nga nagpakabana,” matud ni Mayor Archival sa iyang mensahe nga gi-post sa iyang Facebook page.
“Inyong pagtabang naghatag ug paglaum sa mga pamilya nga nawad-an ug balay tungod sa linog,” dugang niya. / TPT