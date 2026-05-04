Tabang sa OCD nakahan-ay sa pag-alburoto sa Mayon

Gipahibalo sa Office of Civil Defense (OCD) niadtong Lunes, Mayo 4, 2026, nga nakapahimutang na ang ilang mga contingency measure isip pagpangandam sa posibilidad nga mograbe ang pag-alburoto sa Bulkang Mayon.
"Naka-preposition ang ating mga resources. Ganun din po yung ating mga contingency plans, nakalatag doon sa ating mga local government units (LGUs) na kung sakali nga pong mag-evacuate, extended na mga permanent danger zones," sumala pa ni OCD Spokesperson Junie Castillo sa dihang nahinabi sa PTV’s ‘Bagong Pilipinas Ngayon’.
Dugang pa ni Castillo nga padayon ang koordinasyon sa OCD uban sa ubang response agencies ug mga LGU sa pag-monitor sa kahimtang sa bulkan.
Bisan pa man, matod pa ni Castillo nga wala pay nakita ang Department of Science and Technology–Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa panginahanglan sa pagpataas sa alert level.
Apan gipasiugda ni Castillo nga andam ang mga ahensiya sa gobiyerno sa posibleng escalation sa sitwasyon.
"But as far as our preparations are concerned, anticipated natin na kung sakaling mag-escalate ay nakahanda po yung ating mga response agencies," dugang pa niya.
Ang Bulkang Mayon, usa sa labing aktibong bulkan sa nasod, nailhan tungod sa halos perpektong porma niini apan adunay kasaysayan sa kalit nga pagbuto nga mahimong hinungdan sa ashfall, lava flow, ug ang peligro sa lahar.
Nibuga kini og baga nga abo niadtong gabii sa Sabado, Mayo 2 nga nitabon sa kasikbit nga mga komunidad. / PNA