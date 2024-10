Tabangan sa PBA ang nabiktima sa Bagyong Kristine

Nakadesisyon ang Philippine Basketball Association (PBA) board nga ihatag nga hinabang sa mga nabiktima sa bagyong Kristine ang tanang kita sa Game 1 sa Governors’ Cup finals series tali sa Brgy. Ginebra Gin Kings ug TNT Tropang Giga.

Ang gikahinamang engkuwentro ipahigayon ugma sa gabii, Dominggo, Oktubre 27, 2024, sa Ynares Center sa Antipolo City.

Pormal kini nga gianunsyo nila ni board chairman Ricky Vargas ug vice chairman Alfrancis Chua.

“Nag-usap kami nila commissioner and chairman, and we decided that yung proceeds for Sunday’s game, ido-donate natin lahat sa mga nasalanta ng bagyo,” matod ni Chua nga napatik sa www.pba.ph.

“You can see what happened sa bansa natin, yung mga kababayan natin nasalanta.”

Sa nilabay nga pipila ka mga adlaw, ang bagyo naghatod og grabeng pag-uwan nga nagpabaha sa nagkadaiyang mga dapit sa Luzon hilabi na ang mga rehiyon sa Bicol ug Ilocos.

Matod ni Vargas nga ang tanang kita sa Game 1 ipaagi sa Alagang Kapatid Foundation Inc., ang corporate social responsibility organization sa TV5 Network Inc.

“Kilala nyo naman ang Alagang Kapatid. And they will report how they used the proceeds th at was given to them by the PBA,” pasabot ni Vargas.

Nanawagan si Chua sa ubang mga grupo nga makig-uban kanila sa pagtabang sa nangabiktima sa bagyong Kristine. / ESL