Tabangi ko Noy Kulas: Dunay anak

Dear Noy Kulas,

Hangtod karon magbasahan gihapon ko sa imong column. Naa koy pamilya na ug malipayon mi. Gusto lang ko mangayo sa imong advice kon kinanglan pa ba nako nga sultihan ang akong asawa about sa akong kagahapon niadtong ulitawo

Nakaila kaayo nako ang akong asawa apil na sa akong kagahapon. Natakdan ra sab ko sa akong mga barkada nga pang-chicks. Ang akong gihunahuna karon mao nga naa koy napaangkan sa una but siya ra ang nahitaboan, wa na koy lain nga anak. Nagka-communicate mi sa mao nga babaye years ago. Nisulti siya nga mabdos siya.

Nakakita ko sa bata sa iyang posts ug liwat kaayo nako. Weird lang kay wa siya nigukod nako aron mangayo bisan financial support. Basin naa siyay kaya ug independent. One night stand ra tong amoa ug wa na mausbi pa. Naluoy lang ko naghunahuna sa bata labi na karon nga naa koy stable nga income. Kinahanglan pa ba nga akong sultihan ang akong asawa? Mao ra na ang wa niya mahibaw-i parte nako. Nahibawo ko nga iyang nadawat kon unsa ko but wa ko kahibawo unsa ang iyang reaction kon makahibawo siya nga duna koy anak. Maayo kaha nga ako siyang sultihan?

LEO

Leo,

Kaniadto pa unta imong gisultihan ang imong asawa samtang uyab pa mo kay at least nasayod siya kaniadto pa. Kanang imong kahadlok nga masuko siya kon mahibawo but if tan-awon sab niya og maayo, nahitabo ni samtang ulitawo ka pa. Sa ato pa, wa pa siya mahimong part sa imong kinabuhi busa di siya angay masuko. Kana kon ulitawo ka pa unta or wa pa mo magminyo.

Mahimong masuko siya initially kon masayod siya but if love ka niya ug makaamgo siya nga nahitabo ni dihang ulitawo ka pa, sa ngadto ngadto mapasaylo ka ra. Kon segurado ka nga ikaw ang amahan sa bata, ayaw ni itago sa imong asawa. Kay magdagan ang panahon maghasol ra gihapon ni sa imong konsensya kay ikaw man kaha ang amahan sa bata. Matod mo maluoy ka nga maghunahuna sa bata nga karon dako na. Bisan gani ang bata, naghandom nga iyang ikaila ang iyang amahan. Busa, sultihi ang imong asawa aron mawagtang na ang tunok sulod sa imong kaugalingon.

NOY KULAS