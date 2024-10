Tabangi ko Noy Kulas: Makigbalik

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko og Dwane Wade, 38 years old na ko pero wala gihapon nagminyo kay late bloomer man ko. Ang akong problema kay I want my girlfriend back. Actually ang reason nga iya kong gibuwagan kay nagsige daw ko og panawag niya. Pero niingon ang akong amigo nga ang akong girlfriend nisulti nga di siya ang ni-chat ato nga conversation. Niuli siya sa balay nila sa probinsya kay nakonsensya siya kay di siya ang ni-chat kon di ang iyang amiga. Unsa may akong buhaton, Noy, to win her back?

Dwane Wade

Wade,

Ayaw lang padala anang estorya nga di siya ang nag-chat, kon di iyang amiga tungod kay lisod na tuohan. Duna diay access ang iyang amiga sa iyang Messenger? Ibutang ta lang nga duna, mosugot lang ba diay siya nga binuangan ka sa pagbuwagbuwag? Di baya na duwaduwa ang relasyon. Busa lisod tuohan nga iyang amiga ang ni-chat ug kon mao man gani ang ni-chat,naa ni pagtugot niya.

Unsa may imong buhaton? Tan-awa og maayo ang sitwasyon kon unsay imong sayop. Sayop ba ang magsige og panawag? Unsa man sab ka frequent ang imong pagpanawag? Kada oras ba o kada 30 minutes? Kay kon ingon niana ang frequency, mapul-an ang babaye kay nakadisturbo ka na sa iyang kinabuhi. Ang labing maayo mong buhaton karon mao ang paghatag og space niya. Pasagdahi lang una, ayaw surangsuranga o pugsa if di pa siya ganahan nga makigsulti nimo.

NOY KULAS

