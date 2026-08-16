Tabogon mihimakak sa pasangil sa pari

Gihimakak sa lokal nga Kagamhanan sa Tabogon, Cebu ang mga pasangil nga gihimo sa usa ka pari sa parokya atol sa misa ning Dominggo, Agusto 16, 2026, kalabot sa giingong P6 milyones nga utang sa krudo ug mga isyu mahitungod sa paghatod og tubig sa lokal nga parokya.
Sa usa ka opisyal nga pamahayag nga gipagawas sa samang adlaw, ang munisipyo nitawag sa maong pasangil nga dili matinud-anong impormasyon.
Sumala sa kasamtangang mga rekord sa pag-billing ug pinansyal, ang tinuod nga nahabiling obligasyon mas ubos kumpara sa giingong kantidad.
Gidugang sa mga opisyal sa lungsod nga bisan pa sa pagsaka sa presyo sa krudo ug sa kasamtangang pressure sa merkado, ang LGU nagpadayon sa paglimit sa pagpalit og krudo ug paghusay sa mga bayrunon sa mga supplier matag billing cycle subay sa saktong mga pamaagi.
Bahin sa isyu sa paghatod sa tubig, giklaro sa munisipyo nga ang parokya naghangyo og 50 ka bariles nga tubig. Hinuon, ang mga tripulante sa paghatod nagkarga ug nagdala lang og 20 ka bariles, tungod kay mao kini ang labing taas nga kapasidad nga anaa niadtong panahuna.
Gitumbok sa munisipyo nga tungod sa limitado nga supply sa krudo ug prayoridad nga mga operasyon alang sa publiko, nangayo lang sila og ginagmay nga amot alang sa krudo sa tanker aron mapadali ang biyahe.
Gibutyag sa lokal nga kagamhanan nga dili kini ang unang higayon nga ang mga dili tukma nga pahayag nga naglambigit sa LGU ug sa mga opisyal niini gihisgutan sa publiko atol sa mga kalihukan sa parokya. Gipadayag sa mga opisyal sa lungsod nga ang niaging mga hangyo sa parokya kanunay nga giasikaso aron suportahan ang komunidad.
Tungod ning bag-ong mga pamahayag, gipahibalo sa LGU nga suspendihon niini ang paghatag og tabang, suporta sa pinansyal, ug tabang sa logistics sa parokya. Gihangyo sa mga lokal nga opisyal ang publiko nga pamatud-an ang mga pasangil batok sa mga opisyal nga rekord sa dili pa ipaambit ang dili kumpirmado nga impormasyon, hilabi na bahin sa mga pundo ug operasyon sa gobyerno. / CDF