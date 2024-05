Tabogon MS Motosuit Series 2.0 moarangkada

Gikan sa malampuson nga silver anniversary race, nangandam ang Sugbuanong sportsman nga si Lou Ornopia alang sa ikaduhang hugna sa 2024 MS Motosuit Motocross Series nga gikatakda karong Mayo 18 sa Barangay Pio, lungsod sa Tabogon, amihanang Sugbo.

Mao kini ang ikaduhang higayon nga mo-host ang Tabogon sa motorcross series nga giulohan og 2nd Mayor Francis Salimbangon Motocross Cup.

Kining palumba kabahin sa kapistahan sa patron nga si San Isidro Labrador.

“Nalipay og maayo ang atoang mga riders kay nabuhi na og balik ang motocross dinhi sa Sugbo,” matud pa ni Ornopia, nga gipasidunggan kanhi nga “Sportsman of the Year” sa Sportswriters Association of Cebu (SAC) tungod sa dili hitupngan niyang dedikasyon pagpalambo sa motocross.

“Gipaningkamutan nato nga mabalik ang atong mga lumba dili lamang aron ma-hone ang atong local talents, apan aron sab ma-competitive sila og balik kay akong nakita nga nalupig na gyud ta sa ato neighboring riders,” padayon pa niini.

Si Ornopia nagkanayon nga moapud-apod gihapon siya og ganting salapi sa tanang mga mananaug gikan sa beginners ngadto sa expert ug pro open category, sama sa miaging lumba.

“Pasalamat ko og dako sa Tabogon LGU ubos sa pagpangu ni mayor Francis Salimbangon sa paghatag niya og suporta ning atong race series,” dason pa ni Ornopia. “Hinaut nga pinaagi niining atong kalihukan madasig ang atong mga riders nga bairon og balik ang ilang abilidad.”

Uban ang igsoon niyang si Siegfred isip race director, si Ornopia mibutyag nga lagmit ang ikatulo nilang leg mahitabo karong Hunyo. / ESL