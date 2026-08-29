Tabuelan nakadawat og P10M alang sa post-quake repairs

Nakadawat ang Lungsod sa Tabuelan og P10 milyones nga pinansyal nga tabang gikan sa Lalawigan sa Sugbo alang sa pagpa-ayo sa mga pampublikong pasilidad nga nadaot sa linog niadtong Septiyembre 30, 2025.
Ang pundo gihangyo ni Tabuelan Mayor Rex Gerona ug gamiton sa pag-ayo sa mga pasilidad sa social services, community centers ug mga estruktura sa munisipyo.
Sa P10 milyones nga tabang, P6 milyones ang igahin sa pag-ayo sa walo ka daycare centers nga nadaot sa linog.
Ang nahibiling pundo gamiton sa pag-ayo sa municipal food park nga P2 milyones, main evacuation center nga P1 milyon ug municipal birthing center nga P1 milyon.
Matod ni Gerona, padayon nilang gipaningkamotan nga igoon ang anaa nilang pundo samtang nagpadayon ang pag-ayo sa mga pasilidad sa munisipyo.
“Ang nadawat from national nga financial, amo lang gi hinay-hinay og repair. Dili ka financially-equipped ang among munisipyo ,"matod ni Gerona.
Sa pangutana kon pila ang kinatibuk-ang kadaot nga nahimo sa linog, wala makahatag si Gerona og eksaktong kantidad.
Apan matod niya, hinay-hinay ug bahin-bahin ang pag-ayo sa mga nadaot.
Gisusi sa mga engineer ang mga public building human sa linog ug nakit-an ang mga liki sa ibabaw sa pipila ka opisina sulod sa Tabuelan Municipal Hall ug annex building niini.
Gipaayo ang mga bungbong ug gipintalan pag-usab aron matabonan ang mga kadaot.
Bisan pa sa makita nga mga liki, gipakita sa structural assessment sa munisipyo nga wala maapektohi ang mga nag-unang poste ug beam sa mga building.
“Ang mga poste ug mga beam, wala gyud na unsa. So, ang mga bungbung ra mao’y na unsa, so mao’y amo na-repair gyud ," matod sa mayor.
Samtang nagpadayon ang recovery efforts, matod ni Gerona nga gipaningkamotan usab sa lokal nga pangagamhanan ang PhilHealth accreditation alang sa pipila ka health facilities.
Ang gibanhaw pag-usab nga polyclinic, nga bag-ohay lang nakaserbisyo og mga 300 ka pasyente sulod sa usa ka adlaw, giandam aron mahimong accredited Primary Health Care Center ubos sa YAKAP program.
Gisusi usab sa provincial engineering teams ang tulo ka barangay health centers nga grabeng nadaot sa Tubaon, Maravilla ug Bongon aron maandam ang hingpit nga pagpaayo niini.
Padayon usab nga giayo sa lokal nga pangagamhanan ang mga bahin sa kalsada nga nadaot, gipalapdan ang mga road network ug gipahiuli ang mga pampublikong sistema sa tubig nga naapektuhan sa linog.
“Sa hinay-hinay, napatindog ra gyud balik ang lungsod,” matod niya. / CDF