Taduran andam na modepensa

Andam na si Filipino Pedro Taduran nga depensaan ang iyang International Boxing Federation (IBF) minimumweight title batok kang Mexican Gustavo Perez karong Abril 4, 2026 (PH time), sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California.
Gikataho nga nahuman na ang sparring sessions ni Taduran ug paingon na mogaan ang iyang training karon nga usa na lang ka semana sa dili pa ang binukbokay.
Si Taduran kinsa hugot nga nag-training sa "Knuckleheads" gym sa Las Vegas, naggunit og 19-4-1, 13KOs nga rekord samtang si Perez adunay 16-1, 5KOs nga rekord. / ESL