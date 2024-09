Taduran modepensa batok K.O. artist

Depensaan ni International Boxing Federation (IBF) minimumweight champion Filipino Pedro Taduran ang iyang bakus batok ni Chinese challenger Dian Xing Zhu karong Nobiyembre 23, 2024, sa Jeju Island, South Korea.

Mao kini ang labing unang depensa ni Taduran sa korona nga iyang nailog gikan sa kanhi wala’y pildeng si Ginjiro Shigeoka pinaagi sa 9th round technical knockout sa Japan niadtong Hulyo 8, 2024.

Si Zhu, 27, kinsa usa ka lehitimong knockout artist, maoy ranked No. 3 sa IBF minimumweight, labing taas ning maong division gumikan kay bakante man ang No. 1 ug No. 2.

Human niya nasinati ang bugtong niyang pilde niadtong 2020, nagbangis si Zhu ug namungot kini sa nagsunod niyang siyam ka mga away.

Sa niaging tuig, naangkon ni Zhu ang World Boxing Council (WBC) Asian Silver light flyweight belt pinaagi sa 10th round stoppage nga daog batok ni Filipino Shane Gentallan sa Bohol.

Human niini, nakuha ni Zhu ang World Boxing Organization (WBO) Global minimumweight crown pinaagi sa 3rd round TKO nga daog batok bi Thai Sanchai Yotboon sa Vietnam.

Nasundan kini ni Zhu og laing tulo ka kadaugan batok sa Pinoy nga mga kontra.

Si Zhu adunay 14-1, 12KOs nga rekord samtang si Taduran naghupot og 17-4-1, 13KOs nga baraha. / EKA