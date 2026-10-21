Taduran modepensa sa IBF title karong Nobiyembre 8

Isugal ni International Boxing Federation (IBF) minimumweight king Filipino Pedro “Kid Heneral” Taduran ang iyang titulo karong Nobiyembre 8, 2026 (PH time), batok sa wala’y pildeng Spanish challenger nga si Brandon Moreno sa Albuquerque, New Mexico.
Alang ning awaya, si Taduran nilarga paingon sa Amerika kagahapon, Miyerkules, Oktubre 21 ug moderetso siya sa Las Vegas, Nevada aron ipadayon ang iyang pagpangandam.
Si Taduran kinsa adunay 20-4-1, 14KOs nga rekord, mao na lang ang bugtong boksidor sa Pilipinas nga naggunit og world title.
Mao kini ang ikaupat nga higayon nga depensaan sa lumad nga taga Libon, Albay ang iyang korona, nga iyang naangkon pinaagi sa 9th round TKO nga kadaugan batok kang Japanese Ginjiro Shigeoka niadtong Hulyo 2024 sa Japan.
Sa labing ulahi niyang depensa, gi-TKO ni Taduran sa 7th round si Mexican Gustavo Perez Alvarez sa Temecula, California, USA.
Mao kini ang labing unang away ni Taduran sa Amerika.
Si Moreno usa sa dekalidad nga mga boksidor sa Spain nga adunay rekord nga 16-0, 5KOs. / ESL