Taduran modepensa sa titulo sa Thrilla 2 prelude

Depensahan ni Pedro Taduran ang iyang International Boxing Federation (IBF) mini-flyweight title sa usa ka fight card nga mahimong prelude sa 50th anniversary sa Thrilla in Manila.
Sa di ipahigayon ang Thrilla in Manila 2.0, ang 28-anyos nga si Taduran mosangka ni Christian Balunan, ang No. 1 contender nga wala pa mapildi, sa usa ka 12-round match sa San Andres Sports Complex karong Oktubre 26.
Bag-o pa si Taduran gikan sa usa ka malampuson nga title defense niadtong Mayo batok sa kanhi kampiyon nga si Ginjiro Shigeoka sa Japan, diin nakadaog siya pinaagi sa split decision.
Ang kadaogan nagpasaka sa rekord ni Taduran ngadto sa 18-4-1 uban sa 13 knockouts.
Samtang si Balunan kinsa nagbitbit og perpekto nga 12-0 record, gilaoman nga mopakita pud og dakong hagit kang Taduran.
Sa undercard, makigtigi si Rex Tso batok ni Sagar Chouhan alang sa IBF Pan Pacific bantamweight title, samtang mag-abot usab ang mga Pinoy nga sila Miel Fajardo ug Esneth Domingo para sa IBF Pan Pacific flyweight belt.
Ang depensa ni Taduran maoy mopanguna sa countdown sa ginoldang anibersaryo sa bantugang Thrilla in Manila nga gihimo sa Pilipinas niadtong Oktubre 1, 1975, diin nag-atbang ang mga heavyweight legends nga sila Muhammad Ali ug Joe Frazier.
Ang anibersaryo sa Thrilla in Manila ipahigayon sa Oktubre 29 diin ipusta ni Melvin Jerusalem ang iyang WBC minimumweight title kontra sa South African nga si Siyakholwa Kuse sa Smart Araneta Coliseum. / RSC