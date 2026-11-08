Taduran nadepensahan ang world title batok Espanyol

Nadepensahan sa Pinoy boksidor Pedro Taduran ang iyang International Boxing Federation (IBF) minimumweight world championship human gipilde si Brandon Moreno pinaagi sa unanimous decision sa ilang 12-round nga binukbokay niadtong Dominggo, Nobiyembre 8, 2026, didto sa Kiva Auditorium sa Albuquerque, New Mexico.
Ang tanang tulo ka judges nipabor sa Pinoy nga southpaw, diin usa ka hurado ang nihatag kang Taduran og perpekto nga 120-108 nga iskor, samtang ang laing duha parehong nihatag og 115-113.
Si Taduran nagpabiling bugtong Filipino world champion sa boksing sa pagkakaron, samtang iyang gipatilaw ang Espanyol nga si Moreno sa labing unang pilde niini sa propesyonal nga karera.
Nisaka ang propesyonal nga rekord ni Taduran ngadto sa 21-4-1, ug nikulit sa iyang ikaupat nga sunodsunod nga malampusong pagdepensa sa titulo.
Sa pikas bahin, namantsahan ang rekord ni Moreno nga nahagbong na karon sa 16-1. / RSC